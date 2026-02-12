Delcy Rodríguez amenaza a María Corina Machado: «Si regresa a Venezuela, tendrá que rendir cuentas»

La presidenta encargada de Venezuela Delcy Rodríguez ha lanzado una dura advertencia este jueves a la líder de la oposición María Corina Machado: «Si regresa a Venezuela, tendrá que rendir cuentas». Rodríguez ha mandado así un contundente mensaje a la líder opositora y premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, asegurando que si regresa al país, deberá rendir cuentas por su respaldo a la operación de la captura del narcodictador Nicolás Maduro.

Delcy Rodríguez ha destacado que tiene previsto ir a Washington a la Casa Blanca, donde será recibida por el presidente de EEUU Donald Trump. De momento, no hay prevista ninguna fecha.

La advertencia se ha reiterado en distintas ocasiones, incluyendo declaraciones durante la visita del secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, el funcionario estadounidense de mayor rango que ha visitado Venezuela en los últimos meses. En cambio, Rodríguez sigue las prácticas del narcodictador Nicolás Maduro: se encarceló de nuevo al opositor Juan Pablo Guanipa horas después de sacarlo de la cárcel a raíz de unas declaraciones de María Corina Machado.

Mensaje contundente de Delcy Rodríguez

Durante una entrevista concedida a la periodista Kristen Welker del espacio Meet the Press de NBC News, Rodríguez ha dejado clara su postura: «¿Por qué pidió una intervención militar? ¿Por qué pidió sanciones contra Venezuela? ¿Por qué celebró las acciones que tuvieron lugar a comienzos de enero?», en referencia a la captura de Maduro. Rodríguez ha advertido así que todas estas declaraciones tendrán consecuencias legales para Machado en caso de su regreso a Venezuela.

Situación de María Corina Machado

Machado huyó de Venezuela tras pasar meses escondida por temor a represalias de la narcodictadura de Venezuela. Machado ha destacado que no cree que su vida corra peligro debido a la presión que Estados Unidos ejerce sobre Rodríguez. Sin embargo, la presidenta encargada ha destacado que su regreso implicaría responder ante la Justicia venezolana por su participación en las decisiones políticas que involucraron la intervención internacional y la captura de Maduro.

Estas declaraciones se producen tras la captura del narcodictador Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, el 3 de enero. Después, Estados Unidos ha reconocido la gestión de Rodríguez y ha asegurado que cumple con las expectativas de Washington, incluido el control del sector petrolero venezolano. Machado ha sido excluida del proceso de transición, aunque Donald Trump ha calificó como «extraordinaria» a la opositora, sugiriendo que podría involucrarla en el futuro de Venezuela.

Durante la entrevista, Rodríguez ha confirmado también su próximo viaje a Estados Unidos, tras reunirse en Caracas con Chris Wright para afianzar la cooperación bilateral: «Me han invitado a Estados Unidos. Estamos considerando ir allí una vez que establezcamos esta cooperación y podamos avanzar con todo».

La presidenta interina ha asegurado además que Maduro y Cilia Flores son inocentes, y ha reafirmado que ella está al frente de la presidencia venezolana conforme a la Constitución: «Por la cantidad de trabajo que tengo, les puedo asegurar que es un trabajo muy, muy duro y lo estamos haciendo día a día».