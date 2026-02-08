Liberan en Venezuela a Juan Pablo Guanipa, colaborador de María Corina

El dirigente opositor venezolano Juan Pablo Guanipa fue excarcelado este domingo, según confirmó su hijo, Ramón Guanipa. Poco después de conocerse la noticia, el propio Guanipa publicó un vídeo en el que se refirió a su liberación.

«Aquí estamos, saliendo en libertad, después de año y medio, diez meses escondido, casi nueve meses aquí detenido. Hoy estamos saliendo en libertad, mucho que hablar, acerca del presente y el futuro de Venezuela, siempre con la verdad por delante», afirmó.

La información fue adelantada por Ramón Guanipa, quien anunció la excarcelación de su padre en un primer mensaje. “Anuncio que mi papá, Juan Pablo Guanipa, fue excarcelado hace minutos. Luego de más ocho meses de injusta prisión y más de un año y medio separados, toda nuestra familia podrá abrazarse de nuevo pronto”, escribió.

En su publicación, el hijo del dirigente opositor recordó que «todavía hay cientos de venezolanos injustamente encarcelados» y exigió su liberación. «Exigimos la liberación inmediata, plena e incondicional de todos los presos políticos», concluyó.

Juan Pablo Guanipa, ex gobernador del estado Zulia, es dirigente del partido Primero Justicia y aliado cercano de la líder opositora María Corina Machado. Fue detenido el 23 de mayo de 2025, dos días antes de las elecciones regionales y parlamentarias, acusado de terrorismo, traición a la patria y asociación para delinquir.

El dirigente pasó diez meses en la clandestinidad tras las elecciones presidenciales de julio de 2024 y hasta el momento de su detención, un hecho que su familia calificó como un «secuestro político».

Guanipa fue candidato de Primero Justicia en las primarias de la oposición venezolana de 2023, aunque su postulación no prosperó. Su hermano, Pedro Guanipa —quien se desempeñaba como director de la alcaldía de Maracaibo— fue arrestado en septiembre de 2024.