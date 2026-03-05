Vox desmonta el «chollo» independentista de fomentar el catalán en la UE: «En España multan por hablar español»

La delegación de Vox en la UE liderada por Jorge Buxadé está intensificando su actividad extra parlamentaria junto a Patriots, con el objetivo de marcar el discurso sobre temas que tocan de lleno a España, dando protagonismo a los portavoces nacionales de Vox, como el caso del apartheid lingüístico que se vive en Cataluña, con Joaquín Robles, de Educación.

Desde multas por utilizar el español en Cataluña a subvenciones millonarias para promocionar y «normalizar» las lenguas regionales, tanto en la educación como en el resto de servicios. Así ha desmontado Vox el «chollo» independentista de fomentar las lenguas regionales frente al español en España.

Para la formación, las lenguas propias como el catalán, valenciano, gallego o vasco, no sólo son elementos utilizados como «moneda de cambio» entre los partidos políticos como pago a obtener y mantener el poder, sino también se convierten en sí mismo en un «negocio millonario», como denuncia Jorge Campos, diputado en el Congreso y autonómico en Baleares, quien ha también formado parte este miércoles, en el evento.

Cataluña encabeza la comunidad con mayor inversión, superando los 97,9 millones de euros. En 2025, el Gobierno socialista de Salvador Illa anunció el Pacto Nacional por la Lengua, que arrancaba con una partida de unos 24 millones de euros.

Robles, como portavoz de Educación, ha denunciado desde Bruselas que, mientras Pedro Sánchez negocia que el catalán sea reconocido como lengua oficial, el español «es perseguido en España».

En plena pugna de los independentistas catalanes por lograr que el catalán sea reconocido como una lengua oficial más, los de Abascal han denunciado cómo el catalán es usado desde décadas como «un instrumento político», mientras el ciudadano español sufre las consecuencias en su propio país.

«Es delirante que el español esté perseguido en el país donde se originó mientras será en pocos años la lengua más hablada en Estados Unidos (EEUU)», ha señalado, por su parte, el eurodiputado de Vox, Juan Carlos Girauta, encargado de dirigir el coloquio.

Mientras Pedro Sánchez promete a Junts negociar con su homólogo alemán, Friedrich Merz, el reconocimiento del catalán como lengua oficial en la Unión Europea, lo cierto es que en España «los comerciantes y empresarios hispanoparlantes en Cataluña son multados por emplear el español en la cartelería», ha resaltado Manuel Acosta, diputado autonómico en el Parlamento catalán.

Acosta, quien ha dedicado la mayor parte de su vida como profesor de escuela obligatoria en Secundaria, conoce bien la situación de los estudiantes. «El catalán es la única lengua vehicular en la Educación», denuncia al quedarse relegado el español a una asignatura más pese a la batalla legal que lleva años emprendida. «Si en infantil el tiempo lectivo que se dedica es de cero horas, en primaria es de 2 horas, y en Secundaria y Bachiller de 3 horas», añade.

El informe PISA es la radiografía de las consecuencias que ello conlleva en el nivel de los estudiantes catalanes en comprensión lectora. «Entre un 25 y 30% de los estudiantes tienen problemas. Están al nivel de Ceuta y Melilla», señala.

Para el portavoz nacional de Vox en Educación y diputado en el Congreso, Joaquín Robles, es intolerable que un país «este constituido por guetos».

Un problema que comenzó, según Vox, a partir de los estatutos de autonomía y que en Cataluña tiene como punto de inflexión el pacto que el ex presidente José María Aznar selló para sacar adelante su investidura en 1996 con Convergencia i Unió (CiU) de Jordi Pujol.

Esta sería para Vox una evidencia de cómo «el bipartidismo» de PP y PSOE ha creado un problema de unidad nacional solamente para recibir apoyos puntuales que les permitan alcanzar y mantenerse en el poder. Para Vox, el caso de Aznar no sería diferente al de Sánchez, significando la lengua una «moneda de cambio».

La estrategia llevada a cabo por el PP de Aznar no distaría de la que siguen aplicando los populares en las comunidades autónomas que gobiernan. Robles advierte que las políticas lingüistas llevadas por los independentistas están siendo replicadas por el PP en las regiones donde gobiernan, poniendo como ejemplo Galicia.

«Es la ruptura española por la vía de los hechos. Confluyendo lo mismo el separatismo que el regionalismo. En la escala fáctica es lo mismo», incide.