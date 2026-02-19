¿Está naciendo una OTAN más europea y menos dependiente de Washington?

En los últimos meses, varios líderes europeos y responsables de la Unión Europea han defendido la necesidad de reforzar la autonomía militar del continente, incluso poniendo sobre la mesa activar mecanismos como la cláusula de defensa mutua del Tratado de la UE, tradicionalmente relegada a favor de la OTAN dominada por Estados Unidos. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, insistió en que Europa debe estar «colectivamente lista» para defenderse, un planteamiento asociado a siglos de inseguridad sobre la fiabilidad futura de Washington como garante de seguridad.

Este impulso hacia mayor autonomía no nace de cero. Desde la Guerra Fría, Europa ha dependido de la infraestructura militar, despliegue de fuerzas y disuasión nuclear estadounidense para su seguridad esencial, algo que ahora se cuestiona abiertamente en foros estratégicos. El debate ha sido catalizado por la administración de Donald Trump y sus posiciones más unilaterales, que han profundizado la sensación de que los europeos deben asumir más responsabilidad propia en defensa.

Sin embargo, el proceso de transición es profundamente complejo. A pesar de los llamamientos a una OTAN 3.0 y a un reparto de cargas más equitativo, Europa sigue importando la mayoría de su material militar desde Estados Unidos y mantiene estructuras de mando dominadas por Washington. Además, el replanteamiento de la seguridad europea exige inversiones millonarias, una coordinación política firme y una redefinición del rol de la UE en defensa, algo que está en marcha con iniciativas como el Plan ReArmar Europa / Preparación 2030 para fortalecer capacidades propias.

El resultado podría ser una OTAN más equilibrada, con una participación europea más activa en defensa convencional, logística e industria militar, manteniendo al mismo tiempo la cooperación transatlántica. Pero todavía queda por resolver cómo conciliar esa autonomía con la indispensable cooperación con Estados Unidos, especialmente en áreas estratégicas como inteligencia, tecnología avanzada y disuasión nuclear.

En definitiva, la OTAN no se desintegra, pero su centro de gravedad podría desplazarse hacia Europa si los países del continente traducen en capacidades reales sus debates estratégicos, marcando una nueva fase en la seguridad global del siglo XXI.