Trump muestra la subordinación europea a EEUU con una filtración de mensajes privados de Macron y Rutte

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha filtrado este martes en sus redes sociales dos mensajes que le enviaron Emmanuel Macron y Mark Rutte, secretario general de la OTAN, que evidencia la subordinación total de Europa a los intereses estadounidenses.

Los textos, que Trump ha decidido hacer públicos con su habitual estilo disruptivo, muestran a dos líderes europeos completamente alineados con la agenda del mandatario republicano, dispuestos a respaldarle en todo y con una actitud servil que contrasta con la retórica de «autonomía estratégica» que tanto gusta repetir en Bruselas.

Macron intenta congraciarse con Trump

El presidente francés, Emmanuel Macron, se muestra en su mensaje totalmente entregado a los dictados de Washington. «Estamos totalmente alineados con Siria. Podemos hacer grandes cosas en Irán», escribe el inquilino del Eliseo.

En cuanto a Groenlandia el presidente francés confiesa su desconcierto y trata de cerrar una reunión con Trump. «No entiendo que haces en Groenlandia», dice Macron.

En las filtraciones el mandatario francés propone una reunión del G7 en París tras el Foro de Davos e incluso ofrece una cena privada antes de que el presidente estadounidense regreses a América.

Ahora bien, el mensaje de Rutte no se queda atrás en cuanto a servilismo. El secretario general de la OTAN no escatima en halagos hacia Trump, alabando sus logros en Siria: «Lo que lograron hoy en Siria es increíble», escribe Rutte con entusiasmo.

El político neerlandés llega incluso a comprometerse a hacer campaña mediática a favor de Trump en el Foro Económico Mundial de Davos, donde promete «destacar su labor» en Siria, Gaza y Ucrania. Una instrumentalización del principal foro económico mundial para servir a los intereses de Washington.

Pero lo más grave es cuando Rutte se compromete a «encontrar una solución para el problema de Groenlandia», dando a entender que la OTAN está dispuesta a facilitar las ambiciones territoriales de Trump sobre el territorio danés.