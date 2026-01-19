Bofetón de Trump a Sánchez: invita a Mohamed VI, socio clave, a cofundar el Consejo de Paz de Oriente Medio

El rey Mohamed VI de Marruecos, ha recibido y aceptado una invitación del presidente de EEUU, Donald Trump, para incorporarse como miembro fundador del Consejo de Paz para Oriente Medio, una iniciativa impulsada por el mandatario estadounidense que busca contribuir a los esfuerzos de paz en la zona y promover un nuevo enfoque para la resolución de conflictos a escala internacional.

Le hace así Trump otro feo a Pedro Sánchez, al elegir a Mohamed VI de Marruecos, país declarado socio preferente, estratégico y clave de EEUU tras el apoyo explícito de la administración Trump al plan de autonomía marroquí para el Sáhara Occidental. Marruecos es, además, el gran beneficiado del choque de Sánchez con Trump.

El Ministerio de Exteriores de Marruecos recuerda en un comunicado difundido este lunes, que Mohamed VI es presidente del Comité Al-Quds, una institución árabe-islámica fundada en julio de 1975 como uno de los cuatro comités permanentes de la Organización para la Cooperación Islámica (OCI)

Según esa nota ministerial marroquí, la participación en este Consejo estará reservada a un «restringido grupo de líderes de estatura internacional, comprometidos a favor de un futuro seguro y próspero para las generaciones futuras». Añade la nota que esta invitación constituye «un reconocimiento del liderazgo ilustrado» de Mohamed VI y de su papel como actor de paz ineludible».

El texto subraya igualmente que esta iniciativa refleja la confianza depositada por Donald Trump en el rey de Marruecos y de la comunidad internacional

Tras elogiar el compromiso y la visión del presidente Donald Trump en favor de la paz, Mohammed VI acepta la invitación. La nota añade que el rey de Marruecos «procederá a la ratificación de la Carta fundacional que establece el Consejo de Paz».