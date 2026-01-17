Quién es quién en todos nombramientos de Trump para Gaza en la segunda fase del plan de paz

La Casa Blanca ha anunciado este viernes todos los nombramientos designados por el presidente de EEUU, Donald Trump, para conformar los comités y organismos que dirigirán la segunda fase de su plan de paz para Gaza. Lo que sería un gobierno de facto y los comités y juntas de apoyo.

El ex primer ministro británico Tony Blair, varios miembros del actual gabinete estadounidense y empresarios formarán parte de la junta fundadora que pondrá en marcha la Junta de Paz encargada de supervisar las próximas fases del alto el fuego en la Franja de Gaza. Una suerte de gobierno de transición para Gaza previsto en la segunda fase del plan de paz, recién inaugurado. Estos son los 19 nombramientos de Trump para la nueva fase en Gaza:

Consejo de Paz para Gaza

Presidido por Trump, es el gobierno de facto para Gaza en esta fase y está compuesto por «líderes con experiencia en diplomacia, desarrollo, infraestructura y estrategia económica», según la Administración Trump. Los miembros designados son:

Marco Rubio, secretario de Estado de EEUU,

secretario de Estado de EEUU, Steve Witkoff, enviado especial de EEUU al Medio Oriente.

enviado especial de EEUU al Medio Oriente. Jared Kushner asesor y yerno de Trump.

asesor y yerno de Trump. Tony Blair, ex primer ministro británico.

ex primer ministro británico. Marc Rowan, director ejecutivo de Apollo Global Management.

director ejecutivo de Apollo Global Management. Ajay Banga , presidente del Banco Mundial.

, presidente del Banco Mundial. Robert Gabriel, viceconsejero de Seguridad Nacional de EEUU.

«El Consejo de Paz desempeñará un papel esencial en el cumplimiento de los 20 puntos del plan presidencial, proporcionando supervisión estratégica, movilizando recursos internacionales y garantizando la rendición de cuentas a medida que Gaza transita del conflicto a la paz y al desarrollo», reza el comunicado de la Casa Blanca donde se han dado a conocer los nombramientos.

Comité Nacional para la Administración de Gaza

Ali Sha’ath dirigirá el Comité Nacional para la Administración de Gaza (NCAG). Es un experimentado economista y funcionario palestino, que el comunicado define como «un líder tecnocrático ampliamente respetado que supervisará la restauración de los servicios públicos esenciales, la reconstrucción de las instituciones civiles y la estabilización de la vida cotidiana en Gaza, sentando las bases para una gobernanza autosostenible a largo plazo».

Asesores principales del Consejo de Paz para Gaza

Aryeh Lightstone, escritor y asesor principal del embajador de EEUU en Israel de 2017 a 2021 encargado de poner en marcha los Acuerdos de Abraham.

escritor y asesor principal del embajador de EEUU en Israel de 2017 a 2021 encargado de poner en marcha los Josh Gruenbaum, comisionado del Servicio Federal de Adquisiciones de EEUU.

Serán los «encargados de liderar la estrategia y las operaciones diarias y traducir el mandato de la Junta y las prioridades diplomáticas en una ejecución disciplinada».

El Alto Representante para Gaza de Trump

Nickolay Mladenov, miembro de la Junta Ejecutiva, es el Alto Representante para Gaza elegido por Trump. El diplomático búlgaro, enviado de la ONU a Oriente Próximo entre 2015 y 2020, actuará como enlace sobre el terreno entre la Junta de Paz y el Comité para la Administración de Gaza. Apoyará la supervisión de la Junta en todos los aspectos de la gobernanza, la reconstrucción y el desarrollo de Gaza, «garantizando al mismo tiempo la coordinación entre los pilares civil y de seguridad», destaca la Casa Blanca.

Comandante de la Fuerza Internacional de Estabilización

El mayor general Jasper Jeffers, jefe del Comando Central de Operaciones Especiales de EEUU, ha sido designado comandante de la Fuerza Internacional de Estabilización (ISF)

Deberá «establecer la seguridad, preservar la paz y establecer un entorno duradero libre de terrorismo». Liderará las operaciones de seguridad, apoyará la desmilitarización integral y permitirá la entrega segura de ayuda humanitaria y materiales de reconstrucción, revela la Casa Blanca.

Consejo Ejecutivo de Gaza

Se está estableciendo en apoyo a la Oficina del Alto Representante y el Comité para la Administración de Gaza: los nombramientos designados por Trump son: