Hamás planea en secreto estar en el futuro gobierno de Gaza pese a rechazarlo el pacto de alto el fuego

Hamás está planeando en secreto seguir desempeñando un papel destacado en el liderazgo de Gaza, participando en el futuro Gobierno de la Franja. Violaría, así, los términos del acuerdo de alto el fuego firmado por los terroristas e Israel el pasado 10 de octubre y el plan de paz de Trump.

De hecho, los terroristas de Hamás ya habrían presentado a los mediadores una lista de futuros líderes que, según la radio pública israelí KAN, dejaría en manos de la organización terrorista, de facto, el control del poder en Gaza.

El grupo terrorista ha elegido ya a un grupo de integrantes del futuro Gobierno de Gaza entre quienes lo apoyan y que conformarían, nada menos que la mitad del gobierno tecnocrático que se prevé que tome el control de la Franja de Gaza, informa The Jerusalem Post citando a KAN. Sería la Autoridad Palestina quien elegiría a la otra mitad del Gobierno.

Lista de Hamás con medio gobierno de Gaza

Los mediadores, entre ellos Egipto, ya tendría esa lista que ha elaborado Hamás con los futuros líderes del Gobierno de Gaza, según el diario israelí. Este extremo, violaría el acuerdo de alto el fuego, ya que recordemos que dos de los 20 puntos del plan de paz de Trump son:

Exclusión de Hamás y desmilitarización : Hamás y otras facciones terroristas palestinas acuerdan no tener ningún papel en el Gobierno de Gaza, directa, indirecta o en cualquier forma. Toda infraestructura militar, terrorista y ofensiva, incluyendo túneles e instalaciones de producción de armas, será destruida y no reconstruida . Habrá un proceso de desmilitarización de Gaza bajo supervisión de observadores independientes, que incluirá un desarme mediante un proceso acordado de desmantelamiento y apoyado por un programa financiado internacionalmente. Todo ello, verificado por los observadores independientes. La nueva Gaza estará completamente comprometida en la construcción de una economía próspera y la coexistencia pacífica con sus vecinos.

Gobierno de transición: Gaza tendrá un Gobierno de transición temporal formado por un comité palestino tecnócrata y apolítico, responsable de la administración diaria de servicios públicos y municipios para la población de Gaza. Este comité estará compuesto por palestinos calificados y expertos internacionales, con supervisión de un nuevo cuerpo de transición internacional, el Consejo de Paz (Board of Peace), que será presidido y dirigido por Donald J. Trump, con otros miembros y jefes de Estado por anunciar, incluyendo al ex primer ministro británico Tony Blair. Este cuerpo establecerá el marco y manejará la financiación para el desarrollo de Gaza hasta que la Autoridad Palestina complete su programa de reformas, como se delimitó en varias propuestas, incluyendo el plan de paz de Trump de 2020 y la propuesta saudí-francesa, para que pueda retomar de manera segura y efectiva el control de Gaza.

Por lo que respecta al desarme de Hamás, es evidente que no se está produciendo, ya que sus terroristas están instaurando un régimen del terror al ejecutar a gazatíes en plena calle y a integrantes de facciones palestinas enemigas, como han informado medios y asociaciones israelíes.

Incluso se ha difundido el vídeo verificado de una ejecución en el que se ve cómo terrorista de Hamás ejecutan a siete gazatíes a los que disparan tras vendarles los ojos y hacerles arrodillarse. Las disparan en plena calle, en presencia de la población, a la que obligan a verlo.

Además, este martes la facción Radaa, integrada en las Brigadas Izzadin al-Qassam, ala militar de Hamás, afirmó haber «asestado un duro golpe» a los islamistas de Fuerzas Populares, del opositor a Hamas Yasser Abu Shabab, en el sur de la Franja de Gaza.

La declaración del grupo terrorista, publicada tanto por las Brigadas al-Qassam como por la agencia de medios oficial de Hamás, Safa, afirmó que arrestaron a «varios miembros de la milicia y confiscaron equipo y herramientas militares» utilizados por la milicia.

Aplazamiento de la reconstrucción de Gaza

Las noticias de lo que planea en secreto Hamás se han conocido sólo unas horas después de que la radio pública hebrea informara de que Israel había solicitado a Estados Unidos que no comenzara los preparativos de la reconstrucción en Gaza hasta tener la seguridad de que Hamás garantiza el desarme acordado. En concreto, Israel quiere ver cerrados todos los túneles del terror que Hamás construyó en el subsuelo de la Franja de Gaza.