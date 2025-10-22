Colas en IKEA por la lámpara navideña que todos los decoradores están comprando: cuesta 13 euros

Cuando se trata de decorar la casa, uno de los momentos más especiales es cuando llega la época navideña. Todos sacamos el árbol, el belén, las guirnaldas, luces, etc…pero además nos gusta encontrar elementos que sean novedosos y que sumen a todo el conjunto. Cosas como la lámpara navideña que nos presenta IKEA y que ya está arrasando. Se llama STRÅLA, cuesta 12,99 euros y, si no la has visto todavía, lo más probable es que empieces a verla por todas partes en las próximas semanas.

A primera vista esta lámpara navideña de IKEA parece una caja envuelta para regalo, con su cinta roja y su lazo en la parte superior. Pero al encenderla, cambia todo. De repente aparece una luz cálida que se filtra por el papel blanco y crea un ambiente ideal para cuando se hace de noche, ideal para esos momentos que te hacen pensar en mantas, películas navideñas y chocolate caliente. No hace falta mucho más para transformar una habitación. Y lo más curioso de todo es que no sólo se está vendiendo como decoración navideña. Muchos decoradores la están usando todo el invierno, incluso en dormitorios o rincones de lectura, porque tiene ese punto acogedor que nunca pasa de moda.

La lámpara navideña que triunfa en IKEA

La lámpara navideña STRÅLA de IKEA tiene algo que encanta a todo el mundo: no intenta parecer cara ni sofisticada, simplemente es bonita. Hecha con papel y acero con recubrimiento en polvo, mide 28 centímetros por cada lado, así que tiene el tamaño justo para colocarla en una cómoda, una estantería o sobre el mueble del recibidor. Parece como si realmente se hubiera cogido un regalo para vaciar el interior y transformarlo en una lámpara.

De día pasa por un adorno más, pero al caer la tarde se convierte en protagonista. La luz se difunde por el papel con un tono cálido, nada estridente. Ideal para quienes huyen de las bombillas frías o de las decoraciones exageradas. Es de esas piezas que consiguen que la casa se sienta viva, sin recargarla.

Cómo se usa y qué necesitas saber

Aunque es una lámpara muy sencilla, conviene tener en cuenta un par de cosas. Para empezar, sólo se puede usar en interiores. Funciona con una bombilla LED E14, que IKEA recomienda en versión globo blanco ópalo de 250 lúmenes. No viene incluida, pero se vende en la misma tienda.

El mantenimiento no tiene misterio: basta con pasarle un paño seco de vez en cuando. Eso sí, al ser de papel, hay que evitar la humedad o colocarla cerca de fuentes de calor. Pero más allá de eso, no hay que hacer nada más. Ni cables complicados ni montaje difícil. La enchufas y listo.

Y si te preocupa el tamaño, es bastante ligera, por lo que puedes moverla de sitio sin esfuerzo. En un aparador, en la esquina del salón, sobre una mesa auxiliar. Donde la pongas, da ese toque “navideño sin exagerar” que tanto gusta últimamente y que permite que podamos combinarla sin importar el estilo decorativo que tengamos.

Por qué está en todas partes

El éxito de esta lámpara tiene su lógica. Primero, porque es barata. Segundo, porque como decimos, queda bien en cualquier casa, sea moderna, rústica o más clásica. Y tercero, porque transmite esa sensación de calidez que tanto se busca cuando llega el otoño y en especial el último mes del año y se acerca la Navidad.

Los decoradores la están usando incluso en escaparates, hoteles y oficinas, precisamente por eso: no parece algo muy navideño, pero por es más que evidente que evoca la temporada navideña y por su sencillez y ligereza se convierte en un elemento básico para la decoración de este año. Es un detalle pequeño que transforma el ambiente, sin luces de colores ni adornos chillones. Además, al estar hecha con materiales ligeros, se puede guardar fácilmente cuando pasen las fiestas y volver a sacarla el año siguiente.

Algunos usuarios incluso la dejan todo el invierno, como punto de luz ambiental. Es esa mezcla entre objeto decorativo y lámpara práctica que a IKEA se le da tan bien.

Un detalle que cambia todo

No es un gran mueble ni una pieza de diseño, pero consigue algo que muchos productos más caros no logran: crear ambiente por sólo 12,99 euros. En una mesa de centro, junto a un árbol o en la entrada de casa, la STRÅLA se ve acogedora, cálida y hasta divertida.

Y es que al final, eso es lo que buscamos todos en Navidad: una casa que invite a quedarse. Por eso se está agotando en muchas tiendas, porque pocos detalles, y menos por 13 euros, consiguen tanto. Así que si piensas darte una vuelta por IKEA, mejor no lo dejes para el último momento. Esta lámpara parece un regalo, pero lo cierto es que lo es.