Adiós a una de las tiendas más famosas de Madrid: está a punto de cerrar sus puertas y no hay vuelta atrás

Durante años fue ese rincón donde muchas adolescentes compraban sus primeros pendientes, probaban su primer brillo de labios o se dejaban tentar por accesorios llenos de color. Claire’s formó parte del paisaje comercial de muchos centros comerciales en Madrid y en toda España. Pero ahora, la marca dice adiós definitivamente. Después de casi dos décadas en nuestro país, la cadena de complementos y bisutería juvenil ha confirmado su cierre y ha comenzado una liquidación total con descuentos del 50 %.

Ya hace meses que muchos notaban que las tiendas de Claire’s iban desapareciendo poco a poco por lo que el anuncio del cierre de sus tiendas no pillará a muchos por sorpresa. De más de un centenar de tiendas que llegó a tener por toda España, hoy apenas queda una docena, la mayoría de ellas en Madrid. Los locales de Príncipe Pío, La Vaguada, Parquesur (Leganés) o el centro comercial Gran Plaza, en Majadahonda, están ya en plena liquidación. El cierre definitivo llega después de un verano complicado. La compañía se declaró en bancarrota en Estados Unidos, arrastrada por una deuda enorme y por el bajón de consumo entre los jóvenes. A eso se suman los aranceles a las importaciones chinas, que han terminado de asfixiar a la marca. En España, el Juzgado de lo Mercantil número 12 de Madrid ha declarado la insolvencia de Claire’s, y casi toda su plantilla se encuentra ya en proceso de ERE. Una etapa que se apaga, poco a poco, entre descuentos y estanterías vacías.

Adiós a la tiendas de Claire´s en Madrid y España

Claire’s llegó a España en 2005, en plena expansión de su modelo de negocio. Con una propuesta sencilla, a partir de accesorios asequibles para adolescentes y preadolescentes, se hizo un hueco en los principales centros comerciales del país. Sus tiendas eran un universo de tonos pastel con vitrinas repletas de pendientes, diademas y pulseras con purpurina. Durante un tiempo, supo conectar con una clientela que encontraba en Claire’s un pequeño espacio de libertad y estilo propio.

Sin embargo, el cambio en los hábitos de consumo fue un golpe difícil de encajar. Los jóvenes dejaron de ir al centro comercial para comprar pendientes o coleteros, y se pasaron al mundo online, donde podían encontrar miles de opciones parecidas (o más baratas) sin moverse de casa. La pandemia terminó de acelerar ese proceso. El encanto de probarse los complementos en la tienda se fue diluyendo, y las ventas empezaron a caer de forma sostenida.

Una caída anunciada

La bancarrota en Estados Unidos fue, en realidad, el último golpe de una crisis que venía de lejos. No fue algo repentino: Claire’s llevaba años intentando sobrevivir a base de ajustes y promociones. Su propio director ejecutivo, Chris Cramer, lo admitió en una entrevista con CNN: la deuda era ya insostenible y los aranceles a las importaciones chinas terminaron por hundir las cuentas. Desde entonces, el efecto arrastre ha sido inevitable. En Europa, filiales como las de Reino Unido, Francia, Alemania o Austria están siguiendo el mismo camino, algunas incluso buscando comprador para evitar el cierre total.

En España, el cierre se veía venir desde hacía meses. Según recoge Economía Digital, la empresa ya había reducido drásticamente su red de tiendas y trataba de mantener a flote la marca mediante promociones y rebajas constantes. Pero ni siquiera eso bastó. La empresa ha dejado de poder hacer frente a sus pagos y, con ello, se pone fin a una etapa que muchos asocian con la adolescencia y con un tipo de consumo más inocente y cercano.

Adiós a los piercings y pendientes de siempre

Una de las claves del éxito de Claire’s fue su servicio de piercings en el lóbulo de la oreja. La tienda ofrecía la perforación gratuita con la compra de un par de pendientes y contaba con personal formado para hacerlo, convirtiendo esto en parte de su sello de identidad y que todo el mundo, especialmente, las adolescentes, la recomendaran.

Con el cierre de las tiendas, este servicio también desaparece, junto a los expositores de pendientes de fantasía, los coleteros de colores, las pulseras con cuentas y los accesorios de series y películas como Frozen, Harry Potter o JoJo Siwa. Claire’s supo aprovechar las licencias para crear colecciones temáticas que atraían a un público muy joven, incluso a niñas de entre 3 y 6 años, con productos adaptados a su edad.

Liquidación total y una despedida inevitable

La situación ahora es definitiva, y Claire’s ya tiene en sus tiendas carteles anunciando el 50 % de descuento en toda la tienda. Es la última oportunidad para hacerse con sus artículos antes del cierre definitivo. Collares, pendientes, diademas, maquillajes y juguetes se venden a mitad de precio, lo que ha atraído a clientas fieles y a curiosos que quieren aprovechar las rebajas o, simplemente, despedirse de una de las tiendas más populares de Madrid, y España, y que ahora echa el cierre de todos sus establecimientos.