El balneario a menos de 1 hora de San Sebastián en un precioso pueblo y en pleno monte donde relajarse y comer de buffet

A menos de una hora de San Sebastián hay un rincón de Navarra que muchos descubren casi por casualidad y luego ya nunca olvidan. Se llama Elgorriaga, y es ahí donde puedes encontrar un balneario de ensueño, rodeado de montes, árboles y silencio. Un lugar en el que no hay tráfico, ni prisa. Sólo el rumor del agua que brota del manantial y en el que relajarse y disfrutar es el objetivo.

Los vecinos cuentan que hace más de un siglo allí sólo había una venta, una casa donde los viajeros paraban a comer o dormir antes de seguir camino. Los dueños empezaron a notar que las vacas iban siempre al mismo punto a beber. No era casualidad. El agua sabía diferente, muy salada. La mandaron analizar y el resultado fue tan sorprendente que cambió la historia del pueblo: aquellas eran las aguas más saladas de Europa, con propiedades curativas. En 1919 fueron declaradas de utilidad pública y pronto empezaron a llegar curiosos, entre ellos, los hijos de Alfonso XIII. Hoy, el Hotel Balneario Elgorriaga sigue manteniendo ese aire rural y sencillo, pero dentro todo está pensado para relajarse: piscinas termales, sauna, flotarium y un buffet donde la comida navarra es la gran protagonista. Desde San Sebastián se llega en menos de una hora, y lo cierto es que muchos repiten. Es un sitio para olvidarse del reloj, comer bien y dejar que el cuerpo descanse sin más.

El balneario a 1 hora de San Sebastián en un precioso pueblo

Dicen que meterse en sus piscinas es casi como flotar en el Mar Muerto. No es exageración: el manantial de Elgorriaga tiene una concentración de sales minerales de 336 gramos por litro, una cifra difícil de imaginar. Esa salinidad hace que el cuerpo flote sin esfuerzo y que la piel quede suave, como recién tratada. Pero no se trata sólo de una sensación agradable; sus efectos están estudiados: reducen la inflamación, relajan los músculos y mejoran la circulación.

El recorrido termal, que dura unos 70 minutos, combina distintos espacios: piscina con chorros, sauna seca, baño turco, duchas de contraste, cabina de nebulización y un flotarium en el que el tiempo parece detenerse. El precio es de 32 euros y hay que reservar con antelación. No se trata de un spa moderno al uso, sino de una experiencia que mezcla tradición, naturaleza y salud. Salir de allí sin una sonrisa resulta casi imposible.

La mejor gastronomía navarra

Si hay algo que distingue a este balneario es su apuesta por la gastronomía local. El restaurante del hotel ofrece un completo buffet que combina recetas tradicionales de Navarra con platos de temporada elaborados con productos de la zona. De este modo, no tienes que ceñirte a un menú. Cada comensal puede servirse a su ritmo y probar un poco de todo, desde guisos caseros hasta carnes a baja temperatura o verduras de la huerta navarra.

En la cafetería, el ambiente es más informal. Se sirven raciones, bocadillos, hamburguesas y platos combinados, perfectos para compartir en pareja o entre amigos. Una de las joyas del lugar es su terraza, mitad acristalada y mitad exterior, ideal para tomar algo al atardecer mientras el valle se tiñe de tonos dorados. Un rincón sencillo, pero con encanto, donde la conversación y la calma se vuelven protagonistas.

Experiencias para todos los gustos

El Hotel Balneario Elgorriaga ofrece distintas escapadas adaptadas a cada visitante. Desde las más sencillas, como la Escapada Relax (alojamiento, desayuno y circuito termal desde 104,50 euros), hasta planes más completos con cena buffet o masaje incluidos. Hay opciones románticas, como el paquete Amor Infinito, que incluye cava y fruta, o planes de día pensados para quienes solo quieren disfrutar del circuito y una buena comida sin alojarse.

Los mayores de 60 años cuentan con tarifas especiales que incluyen pensión completa y tratamientos, lo que convierte al balneario en una opción ideal para escapadas saludables. También organizan noches temáticas, como cenas con circuito termal nocturno o planes de fin de semana con masaje y comida buffet, desde 48 € por persona. Y no podemos dejar de mencionar la promoción actual para el viernes 31 de octubre y celebrar Halloween en el balneario por 70 euros, con cena y recorrido termal por la noche.

Cómo llegar al Balneario Elgorriaga

Llegar hasta Elgorriaga no tiene pérdida. Está en pleno Valle de Malerreka, al norte de Navarra, rodeado de montes y caseríos, a menos de una hora de San Sebastián. Desde Donostia basta con tomar la carretera N-121-A en dirección Pamplona y desviarse hacia Santesteban (Doneztebe). A partir de ahí, las señales ya te van guiando hasta el balneario.

El propio hotel tiene aparcamiento gratuito, algo que se agradece en una zona tan tranquila donde el coche es la mejor opción para moverse. Su dirección exacta es calle Errotaldea, 31744 Elgorriaga (Navarra), y si se quiere reservar, el teléfono es el 948 456 045.

En los alrededores hay pueblos como Santesteban o Elizondo, perfectos para dar un paseo, probar la comida local o simplemente disfrutar del silencio del valle.