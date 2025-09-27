Los balnearios de Andalucía con programa de termalismo del Imserso: rodeados de naturaleza

El programa de Termalismo del Imserso 2025 ya está en marcha y este año vuelve a ser una de las propuestas más demandadas. Para quienes participan, no se trata sólo de un viaje subvencionado, sino de la posibilidad de cuidarse, descansar y romper con la rutina diaria. La estancia incluye pensión completa, tratamientos médicos en los balnearios acreditados y un precio muy inferior al habitual en este tipo de centros. Y entre las distintas comunidades, los balnearios de Andalucía son de los más demandados.

Este año, la oferta en Andalucía reparte entre Almería, Cádiz, Granada y Jaén, con Granada como la gran protagonista al concentrar el mayor número de balnearios. Los precios dependen tanto del centro como de la época elegida: en los meses más tranquilos rondan los 300 euros, mientras que en plena temporada alta pueden superar los 450 euros. Acceder al programa no tiene complicación. Tras recibir la carta de acreditación del Imserso, la reserva se puede confirmar en la página web de Turismo Social o directamente en una agencia de viajes autorizada. Con el DNI y la clave personal, ya solo queda escoger destino y preparar la escapada. Pero para ello, nada como saber primero qué incluye el programa de Termalismo este año y luego el listado completo de balnearios en Andalucía.

Qué incluye el programa de termalismo

Los usuarios del Imserso que acceden al programa de termalismo cuentan con una serie de servicios comunes en todos los destinos:

Alojamiento y manutención en régimen de pensión completa, normalmente en habitaciones dobles de uso compartido.

en régimen de pensión completa, normalmente en habitaciones dobles de uso compartido. Consulta médica inicial y final , con prescripción personalizada del tratamiento termal.

, con prescripción personalizada del tratamiento termal. Aplicación de los tratamientos recomendados (baños, inhalaciones, duchas, chorros o circuitos, según el balneario).

(baños, inhalaciones, duchas, chorros o circuitos, según el balneario). Actividades de animación dentro del propio centro.

de animación dentro del propio centro. Seguro de viaje incluido (con excepción de la cobertura COVID-19).

En cuanto a los tratamientos, el programa se clasifica en diferentes modalidades según la especialidad de cada balneario:

Tratamiento 1: Reumatológico

Tratamiento 2: Respiratorio

Tratamiento 3: Digestivo

Tratamiento 4: Renal y vías urinarias

Tratamiento 5: Dermatológico

Tratamiento 6: Sistema nervioso

En los balnearios andaluces la mayoría ofrece los tratamientos 1 y 2, mientras que algunos, como los de Lanjarón, amplían también al 3.

Los balnearios de Andalucía con programa de termalismo del Imserso

Ahora que ya sabemos cuáles son los tratamientos dentro del programa de termalismo, estos son todos los balnearios que encontramos en Andalucía:

Balneario de San Nicolás (Alhama de Almería): se aplican tratamientos 1 y 2. Los precios apenas cambian a lo largo del año: en febrero y marzo la estancia cuesta 394,99 euros, sube a 420,67 euros en primavera y verano y, en noviembre y diciembre, vuelve a colocarse en 394,99 euros.

se aplican tratamientos 1 y 2. Los precios apenas cambian a lo largo del año: en febrero y marzo la estancia cuesta 394,99 euros, sube a 420,67 euros en primavera y verano y, en noviembre y diciembre, vuelve a colocarse en 394,99 euros. Balneario de Chiclana (Cádiz): también trabaja con tratamientos de tipo 1 y 2. Las tarifas son similares a las de Almería: 394,99 euros en los meses de temporada baja y 420,67 euros de abril a octubre.

también trabaja con tratamientos de tipo 1 y 2. Las tarifas son similares a las de Almería: 394,99 euros en los meses de temporada baja y 420,67 euros de abril a octubre. Balneario de Alhama de Granada (Granada): sus precios son algo más altos que los anteriores: 427,22 euros en marzo y noviembre, y hasta 452,9 euros entre abril y septiembre. Los tratamientos que se ofrecen son los mismos que en otros centros, centrados en las dolencias reumatológicas y respiratorias.

sus precios son algo más altos que los anteriores: 427,22 euros en marzo y noviembre, y hasta 452,9 euros entre abril y septiembre. Los tratamientos que se ofrecen son los mismos que en otros centros, centrados en las dolencias reumatológicas y respiratorias. Balneario de Alicún de las Torres (Villanueva de las Torres, Granada): aquí los precios están en los 394,99 euros en febrero, marzo, noviembre y diciembre, y 420,67 euros de abril a octubre. También en este centro los usuarios acceden a tratamientos de tipo 1 y 2.

aquí los precios están en los 394,99 euros en febrero, marzo, noviembre y diciembre, y 420,67 euros de abril a octubre. También en este centro los usuarios acceden a tratamientos de tipo 1 y 2. Balneario de Graena 1 (Granada): los precios arrancan en 302,14 euros durante febrero y marzo y ascienden a 327,82 euros en los meses de primavera y verano. Está especializado en los tratamientos reumatológicos y respiratorios, por lo que resulta una opción muy accesible para quienes buscan un turno a menor coste.

los precios arrancan en 302,14 euros durante febrero y marzo y ascienden a 327,82 euros en los meses de primavera y verano. Está especializado en los tratamientos reumatológicos y respiratorios, por lo que resulta una opción muy accesible para quienes buscan un turno a menor coste. Balneario de Graena 2 (Granada): este balneario se mueve en la franja media de precios: 394,99 euros en temporada baja y 420,67 euros en los meses de mayor afluencia. También incluye tratamientos de tipo 1 y 2.

este balneario se mueve en la franja media de precios: 394,99 euros en temporada baja y 420,67 euros en los meses de mayor afluencia. También incluye tratamientos de tipo 1 y 2. Balnearios de Lanjarón (Granada): Lanjarón, en plena Alpujarra granadina, es la localidad con más presencia en el programa, con tres centros diferentes:

Lanjarón, en plena Alpujarra granadina, es la localidad con más presencia en el programa, con tres centros diferentes: Lanjarón 1 (Hotel Balneario): precios desde 302,14 euros en febrero y marzo, hasta 327,82 euros en primavera y verano. Ofrece tratamientos de tipo 1, 2 y 3.

precios desde 302,14 euros en febrero y marzo, hasta 327,82 euros en primavera y verano. Ofrece tratamientos de tipo 1, 2 y 3. Lanjarón 2 (Resto hoteles) : tarifas de 394,99 euros en temporada baja y 420,67 euros entre abril y octubre. Con tratamientos 1, 2 y 3.

: tarifas de 394,99 euros en temporada baja y 420,67 euros entre abril y octubre. Con tratamientos 1, 2 y 3. Lanjarón 3 (Hoteles de 3 y 4 estrellas) : la opción más alta en precio, con 427,22 euros en marzo y noviembre, y hasta 452,9 euros de abril a septiembre. También con tratamientos 1, 2 y 3.

: la opción más alta en precio, con 427,22 euros en marzo y noviembre, y hasta 452,9 euros de abril a septiembre. También con tratamientos 1, 2 y 3. Balneario de San Andrés (Canena, Jaén): los precios se mantienen en la línea de la media andaluza: 394,99 euros en febrero, marzo, noviembre y diciembre, y 420,67 euros en los meses de primavera y verano. Aquí se incluyen tratamientos de tipo 1 y 2.

Con todos estos balnearios en Andalucía, el programa de termalismo del Imserso demuestra que es más que un viaje económico. Para muchos supone una manera de cuidar la salud, conocer gente nueva y pasar unos días en un entorno diferente. Andalucía, con su mezcla de naturaleza y tradición termal, es un escenario perfecto para ello. Ahora sólo te toca elegir el que más te guste o quieras conocer, y apuntarte antes de quedarte sin plazas.