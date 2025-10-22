Soy nutricionista y éste es el aceite de oliva que tienes que comprar por sus múltiples beneficios

El aceite de oliva virgen extra es uno de los pilares fundamentales de la dieta mediterránea y, con el paso de los años, ha consolidado su reputación como un auténtico tesoro nutricional, hasta el punto de ganarse el sobrenombre de «oro líquido». Sin embargo, a pesar de sus múltiples beneficios para la salud, los expertos en alimentación coinciden en la importancia de controlar la cantidad que se utiliza a diario. Una simple cucharada de más puede suponer un exceso calórico que, repetido con frecuencia, se convierte en un obstáculo para mantener una dieta saludable y equilibrada.

Conscientes de esta realidad, las grandes cadenas de supermercados han empezado a apostar por soluciones innovadoras que permitan disfrutar del aceite de oliva sin caer en el exceso. Entre ellas, Mercadona ha dado un paso adelante con su aceite de oliva virgen extra Hacendado en formato spray, un producto que recomiendan expertos como Mario Ortiz, técnico en Dietética y Nutrición, quien ha descrito este aceite en spray como «una opción muy acertada».

El aceite de oliva que recomienda un nutricionista

La gran diferencia de este producto frente a los aceites convencionales está en su presentación. En lugar del clásico envase de vidrio o plástico con vertedor, el aceite en spray ofrece un sistema de dosificación controlada. Con una simple pulsación, se puede aplicar una fina capa de aceite sobre los alimentos o directamente en la sartén.

Ortiz comenta que «la mayoría de las personas no mide el aceite que utiliza al cocinar», lo que puede aumentar considerablemente el aporte calórico de las comidas. Gracias al spray, se consigue un equilibrio entre sabor, textura y valor nutricional. Además, el envase resulta cómodo, limpio y versátil; no es necesario utilizar brochas o cucharas para extender el aceite, sino que basta con una breve pulverización.

Beneficios para la salud

El aceite de oliva virgen extra se considera un superalimento. Rico en ácido oleico, una grasa monoinsaturada de gran calidad, contribuye a reducir el colesterol LDL (conocido como «colesterol malo») y a elevar el HDL («colesterol bueno»). Este equilibrio resulta fundamental para la salud cardiovascula.

Asimismo, tiene propiedades antioxidantes gracias a su alto contenido en compuestos fenólicos y vitamina E. Estos elementos ayudan a combatir el daño oxidativo de las células, actuando como una barrera natural frente al envejecimiento prematuro y la inflamación. Según Mario Ortiz, «el aceite de oliva virgen extra no debe ser eliminado de la dieta, sino utilizado con sentido común».

«El aceite de oliva virgen extra (AOVE) destaca por sus efectos beneficiosos sobre la salud cardiovascular y metabólica. Diversas investigaciones han demostrado que ayuda a reducir la presión arterial, gracias a su riqueza en polifenoles, compuestos con acción antiinflamatoria y protectora frente a la arteriosclerosis. Además, contribuye a disminuir el colesterol LDL («malo») y a aumentar el HDL («bueno»), favoreciendo un perfil lipídico más saludable. Su alto contenido en ácido oleico, una grasa monoinsaturada, mejora la función vascular y el control del colesterol. También se ha observado que el consumo habitual de AOVE mejora la sensibilidad a la insulina, ayudando a prevenir la diabetes tipo 2″, explica la Fundación Española del Corazón.

El control de la cantidad de aceite que se usa al cocinar juega un papel clave en la prevención de enfermedades metabólicas. Ortiz recuerda que una dosificación más precisa ayuda a evitar el consumo excesivo de grasas, contribuyendo así al control de la glucosa en sangre y a una mejor digestión. El formato en spray también facilita una cocina más ligera, ideal para quienes buscan preparar platos saludables sin recurrir a grandes cantidades de grasa.

«El problema no es el aceite, sino el exceso. Este tipo de envases ayudan a encontrar ese punto intermedio que tanto cuesta mantener. A veces no se trata de eliminar alimentos, sino de aprender a utilizarlos correctamente. Estamos acostumbrados a verterlo directamente desde la botella sin pensar, pero cada mililitro cuenta», afirma Ortiz.

El aceite de oliva virgen extra Hacendado en spray representa una nueva forma de entender la cocina diaria. Para el nutricionista Mario Ortiz, este producto resume la esencia de una alimentación saludable: disfrutar del sabor de siempre, pero de forma consciente.

Mercadona

«La Cadena Agroalimentaria Sostenible de Mercadona, persigue aunar esfuerzos con toda la cadena y compartir el conocimiento de cada eslabón que la conforma para, entre todos, generar sinergias y construir una Cadena Agroalimentaria eficiente, moderna, y diferencial. Para ello, Mercadona continúa estrechando vínculos con los sectores estratégicos de la industria agroalimentaria española, como son el agrícola, pesquero y ganadero, reforzando con todos ellos su apuesta por la estabilidad, la planificación, la proyección de futuro, la seguridad en la compra y la especialización.

Todo el aceite de oliva es de origen 100% español (tanto los proveedores como la aceituna utilizada). Mercadona trabaja con cooperativas y almazaras procedentes de diferentes zonas geográficas de Andalucía», detalla la compañía de Juan Roig en su web.