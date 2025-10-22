La planta que todo el mundo quiere para su salón es de Lidl y no cuesta ni 3 euros

Dar un toque nuevo al salón no tiene por qué implicar gastar mucho dinero. A veces basta con un detalle sencillo para cambiar la sensación de todo el espacio. Eso mismo está pasando con una planta que está arrasando en Lidl: el crisantemo bola. Es vistoso, fácil de cuidar y, lo mejor de todo, cuesta sólo 2,99 euros.

Su éxito no es casualidad. Es una de esas plantas que alegran cualquier rincón sin pedir casi nada a cambio. No necesita grandes cuidados ni demasiada luz, y aun así mantiene su forma redondeada y su floración intensa durante semanas. Por eso muchos la están eligiendo para decorar desde salones y balcones hasta entradas o terrazas cubiertas. Lidl ha acertado de lleno lanzándola justo antes del cambio de estación. A medida que llega el otoño y los hogares buscan calidez, el crisantemo bola se convierte en la opción ideal para llenar de color los espacios interiores y exteriores. Su tamaño compacto, su aspecto ordenado y su facilidad de mantenimiento la han convertido en una de las plantas más buscadas del momento.

La planta que todo el mundo quiere para su salón es de Lidl

El crisantemo bola que podemos encontrar en Lidl llama la atención por su forma compacta y llena de flores, que parecen formar una esfera perfecta. Sus tonos (desde el amarillo más intenso hasta los blancos o rosados) iluminan cualquier rincón, por pequeño que sea. Lidl lo ha puesto además a la venta en un tamaño muy manejable, con una altura de entre 25 y 35 centímetros y un diámetro de unos 14 cm, ideal para colocar en una mesa, sobre un mueble del salón o cerca de una ventana donde reciba buena luz.

Uno de sus grandes atractivos es que no exige cuidados complicados. Sólo necesita riego moderado (sin encharcar la tierra) y luz natural, pero sin sol directo, para mantener su floración más tiempo. Por eso se adapta bien tanto a exteriores protegidos como a interiores luminosos. Es ideal para quienes quieren tener una planta viva y colorida sin tener que dedicarle demasiado tiempo.

Además, su precio de 2,99 euros la convierte en un capricho asequible. Muchos usuarios han comentado que incluso combinan varias macetas de distintos colores para crear composiciones naturales en salones, balcones o terrazas. Es un detalle decorativo que cuesta menos que un café con bollería y dura muchísimo más.

Por qué se ha convertido en la planta del momento

Lo que ha hecho del crisantemo bola un auténtico éxito no es sólo su estética, sino su versatilidad. Su forma compacta encaja en cualquier espacio y combina fácilmente con todo tipo de estilos, desde los salones más modernos hasta los más clásicos o rústicos. Además, su floración otoñal aporta esa nota cálida que tanto se busca cuando bajan las temperaturas y los días se acortan.

En las redes sociales, ya hay publicaciones con fotos de esta planta decorando centros de mesa, recibidores o rincones junto a la ventana. Muchos usuarios coinciden en que es una de las mejores compras de la temporada en Lidl: bonita, barata y agradecida. Y no es para menos, porque pocas plantas ofrecen tanto color y presencia por tan poco dinero.

Otro punto a favor es su resistencia. Aunque es una planta de exterior, también puede mantenerse dentro de casa siempre que tenga luz suficiente y una temperatura estable. Esto permite disfrutar de sus flores incluso en interiores donde otras especies no aguantan tanto.

Crisantemo bola XL: la versión más grande y llamativa

Y para quienes prefieren un toque más contundente, Lidl también lanza a partir del viernes 24 de octubre la versión Crisantemo bola XL, pensada para quienes quieren llenar un rincón con una planta más voluminosa.

Esta versión cuesta 4,99 euros y mantiene las mismas características de cuidado: riego moderado, luz indirecta y preferiblemente en exterior. Tiene una altura de entre 25 y 31 centímetros y un diámetro de 12 cm, con un aspecto más compacto y una floración aún más densa. Su formato es perfecto para colocar en macetas grandes, entradas de casa o terrazas cubiertas donde pueda lucir toda su forma esférica.

Tanto la versión pequeña como la que es más grande, aguantan muy bien el paso de las semanas, siempre que se respete su necesidad de luz y se eviten los excesos de agua. Por eso muchos aprovecharán esta nueva llegada para hacerse con el modelo XL y completar la decoración del otoño sin gastar apenas dinero.

En un momento en que todo parece subir de precio, encontrar una planta tan vistosa, duradera y asequible es casi un pequeño lujo. El crisantemo bola de Lidl se ha convertido en una alternativa ideal para quienes buscan darle vida al hogar sin complicaciones. Su floración abundante, su mantenimiento sencillo y su estética elegante explican por qué se ha agotado en muchas tiendas en pocos días. Y sólo por 2,99 euros o 4,99 euros si eliges la versión XL.