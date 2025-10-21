Alineación del Real Madrid contra la Juventus: Mastantuono o Camavinga, la duda de Xabi

La alineación del Real Madrid para el encuentro que enfrenta a los blancos contra la Juventus en el estadio Santiago Bernabéu solo tiene, a priori, una duda. Y es que Xabi Alonso debe decidir si apuesta por Mastantuono por la derecha -algo que parece la opción más probable- o se decanta por dar entrada a Camavinga para reforzar el centro del campo. El resto del equipo apunta a ser el esperado.

Courtois será el portero del Real Madrid contra la Juventus. En el lateral derecho se mantendrá Valverde, mientras que por la izquierda defenderá Álvaro Carreras. La pareja de centrales estará formada por Asencio y Militao.

En el centro del campo, Tchouaméni será el encargado de la contención, mientras que la creación será responsabilidad de Bellingham y Arda Güler. Y arriba, lo previsible es que Xabi Alonso se decante por Mastantuono -que atacará por la derecha-, Vinicius por la izquierda, y Mbappé como principal referencia ofensiva.

Un clásico europeo

Antes del clásico del fútbol español -el Real Madrid-Barcelona que detendrá el mundo del fútbol el próximo domingo-, el equipo de Xabi Alonso encara otra cita de gran solera europea, también en el Santiago Bernabéu, este miércoles, ante una Juventus que busca despegar y cambiar su mala dinámica en un estadio icónico.

Semana grande en el Bernabéu. Duelo histórico de Champions y clásico ante el Barcelona. Será el vigésimo tercer enfrentamiento del equipo blanco con la Juventus, uno de ellos fuera del marco europeo y reciente: en el Mundial de Clubes del pasado verano. Un duelo con el dulce recuerdo madridista de dos finales de Champions ganadas, sólo superado en número de enfrentamientos por el protagonizado ante el Bayern Múnich (28 citas).

Posible alineación del Real Madrid

Esta podría ser la alineación del Real Madrid para el duelo contra la Juventus: Courtois; Fede Valverde, Raúl Asencio, Militao, Carreras; Tchouaméni, Güler, Bellingham; Mastantuono, Vinicius y Mbappé.