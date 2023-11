La operación militar con la que Israel quiere terminar de una vez con Hamás tiene su mayor escollo en los túneles subterráneos de Gaza construidos durante años por los terroristas. De hecho, esos túneles fueron los que le hicieron perder al estado judío la anterior guerra con Hamás en 2014. Son una auténtica bestia negra de la ingeniería que Israel ha prometido conquistar y destruir. Es, a la vez, al gran desafío militar y político del Gobierno de Netanyahu para acabar con Hamás.

El intrincando laberinto subterráneo que discurre por el subsuelo de Gaza tiene más de 500 kilómetros y alrededor de 1.300 corredores. Ésa, al menos, es la información que maneja Israel, quien asegura que tiene monitorizados una gran parte de esos pasadizos. Su profundidad oscila entre los 30 y los 70 metros bajo tierra.

Para dar una idea de su envergadura basta indicar que Gaza tiene una superficie de 6 km. de ancho por 40 km. de largo, mientras que la suma de los túneles de Hamás nos daría 12 veces la extensión de la Franja por su parte mas ancha y 83 veces por su parte mas angosta.

Hamás utiliza estos túneles bajo la Franja de Gaza como:

Esta fortaleza subterránea denominada el Metro de Gaza la comenzó Hamás en 2005, con la retirada de Israel de la Franja; pero extendió su red en 2007, al año siguiente de ganar los yihadistas las elecciones gazatíes y cuando, su líder, Ismail Haniya, fue expulsado de Al Fatah por Mahmud Abbas. En su origen, eran rutas para el contrabando con Egipto e Israel. Pero, poco a poco, se transformaron en una fortificación en el subsuelo de Gaza.

Hamás, según han relatado autoridades israelíes, cuenta en estos túneles de Gaza con una red de comunicación por cable para evitar intercepciones y con un acceso independiente a internet. Además, ha construido sistemas de ventilación y energía autónomos alimentados por combustible. Un combustible que les niega a los palestinos de la Franja.

Como Hamás sabía que, a pesar de todo, el Mossad podría acceder a sus comunicaciones, durante los dos años de planificación de los ataques terroristas del 7 de octubre, la célula yihadista que operó y diseñó bajo los túneles los atentados en los kibutz utilizó líneas telefónicas fijas para comunicarse. Dicha célula permaneció dormida hasta que llegó el momento de activarse y convocar a cientos de yihadistas de Hamás para lanzar el ataque del 7 de octubre, afirmó la CNN.

Los terroristas no usaron ordenadores y teléfonos móviles durante los dos años para evitar ser detectados por los servicios de inteligencia israelíes o estadounidenses. Eso les llevó a usar medidas de contrainteligencia obsoletas, tales como reunirse presencialmente y bloqueo completo de las comunicaciones digitales, fácilmente rastreables por el Mossad. Ésta sería la razón por la que los servicios de inteligencia israelí y norteamericano no previeron los terribles ataques del 7 de octubre.

