El primer ministro de Israel Benjamin Netanyahu ha anunciado la segunda fase de la operación contra el grupo terrorista de Hamás, en la que se marca en rojo la destrucción de los túneles de la zona norte de la Franja de Gaza. Una operación terrestre con el apoyo desde el aire y el mar, según ha declarado Netanyahu este sábado por la noche tras su reunión con la cúpula política y militar de Israel. Así, Israel afronta la «segunda fase» de la operación con un gran objetivo: eliminar los túneles de Hamás.

«Anoche, fuerzas terrestres adicionales entraron en Gaza, marcando el comienzo de la segunda etapa de la guerra, cuyo objetivo es destruir las capacidades militares y políticas de Hamás y traer de vuelta a nuestros ciudadanos secuestrados», ha indicado el primer ministro Benjamin Netanyahu en una sesión informativa nocturna.

Combined combat forces of armor, combat engineers and infantry have been operating on the ground in northern Gaza since early Friday evening.

As part of the operation IDF soldiers:

🔴Identified terrorist cells attempting to launch anti-tank missiles and mortar shells and struck… pic.twitter.com/QVv44VrXD0

