Israel ha declarado formalmente la guerra al grupo terrorista Hamás hoy domingo, marcando así en rojo este año 2023, después de que al menos 700 muertos y más de 2.100 personas hayan resultado heridas en 36 horas de masacre. Un ataque cruento en Israel del grupo terrorista Hamás, que envió la madrugada del sábado a su facción más cruenta, las Brigadas Al Qassam, invadiendo alrededor de 25 comunidades del corredor de Gaza tras atravesar la valla fronteriza supuestamente reforzada de las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF, por sus siglas en inglés). En la respuesta de Israel, Operación Espadas de Hierro, han perdido la vida 400 palestinos.

Aproximadamente 36 horas después de que los terroristas de Hamás, respaldados por Irán, atacasen Israel desde Gaza, las tropas israelíes han seguido librando diferentes combates para recuperar el control del territorio en el sur del país y luchando por cerrar la frontera a nuevas incursiones.

En la respuesta de Israel Operación Espadas de Hierro, más de 50 aviones de combate israelíes han surcado el cielo el domingo en Beit Hanún en Gaza, atacando 800 objetivos. El portavoz jefe de las Fuerzas de Defensa de Israel, el general de brigada Daniel Hagari ha indicado que «Hamás llevó a cabo la peor masacre de civiles israelíes en la historia de Israel, y Hamás ha sido más bárbaro que ISIS (por el grupo terrorista Estado Islámico, conocido por sus preferencias de cortar la cabeza a sus rehenes)».

A primera hora de la mañana, cuando los israelíes han amanecido con cadáveres y coches quemados en sus calles, como se puede ver en este vídeo, se han empezado a registrar enfrentamientos entre terroristas palestinos y fuerzas israelíes en la ciudad de Yated.

