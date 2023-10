En los últimos días, el combustible es uno de los asuntos recurrentes de la guerra de Israel y Hamás; o más bien, la escasez de él, según las demandas de los palestinos en la Franja de Gaza, que aseguran que apenas tienen ya reservas. Pero el ejército de Israel ha difundido una imagen aérea para demostrar que esas quejas son falsas.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF, por sus siglas en inglés) ha publicado una imagen en la que se ven 12 enormes tanques de combustible, de los que asegura que pertenecen a Hamás y que se encuentran en alguna parte de Gaza.

Desde el Ejército judío se mantiene que Hamás no quiere entregar ese combustible a los palestinos de Gaza porque lo usa, entre otros destinos, para mantener la intrincada red de túneles en la que se ocultan los terroristas en la Franja y donde retienen a los rehenes.

Hamás ha logrado que las denuncias de falta de combustible en Gaza se repitan como una salmodia por parte de organizaciones no gubernamentales, varios países y la misma ONU, alertando de que su escasez obligará a detener sus operaciones quirúrgicas en la Franja de Gaza. Sin embargo, las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF, por sus siglas en inglés) han publicado este jueves en redes sociales una fotografía aérea de lo que supuestamente son tanques de gasolina en Gaza.

Y esa imagen, les ha dado pie a las IDF para hacer un comentario mordaz e irónico: «Estos tanques de combustible están dentro de Gaza. Contienen más de 500.000 litros de combustible. Pregúntale a Hamás si puedes coger algo».

Respondía así Israel a la Agencia de Naciones Unidas para los refugiados Palestinos (Unrwa), que se había quejado en otro mensaje en redes de falta de combustible para realizar sus intervenciones quirúrgicas en hospitales de Gaza. Su mensaje decía: «Advertencia: Si no conseguimos combustible urgentemente, nos veremos obligados a detener nuestras operaciones en el GazaStrip a partir de mañana por la noche».

