Última hora de la guerra en Israel: bombardeos de Gaza, invasión y ayuda humanitaria

El Ejército de Israel mantiene las posiciones en la frontera norte de la Franja de Gaza a la espera de la orden para invadir el enclave controlado por los terroristas de Hamás. Mientras, continúan los bombardeos sobre los objetivos del grupo terrorista financiado por Irán, a la vez que se puede abrir un nuevo frente en Líbano, desde donde Hesbolá lanza ataques esporádicos contra suelo israelí. La guerra en Israel se encuentra ya en su tercera semana a la espera de ver los próximos movimientos ordenados por el Gobierno de Benjamin Netanyahu en Gaza. La situación sigue siendo muy delicada, los camiones con ayuda humanitaria llegan con cuentagotas a través del paso de Rafá, al sur de la Franja y frontera con Egipto.

Última hora de la guerra en Israel y la invasión de Gaza

Rusia confirma reuniones con Hamás

La portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia, Maria Zajarova, ha informado de que representantes de Hamás se encuentran de visita en Moscú, donde tienen previsto mantener reuniones con las autoridades del país.

«Puedo decir y confirmar que representantes del correspondiente movimiento palestino están de visita en Moscú», ha manifestado la portavoz diplomática al ser preguntada sobre la presencia del integrante de Hamás Musa Abu Marzuk en territorio ruso.

Israel asegura haber «eliminado» al número dos de Hamás

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han asegurado que han «eliminado» al jefe adjunto de la Dirección de Inteligencia del grupo terrorista Hamás, Shadi Barud, durante un ataque aéreo sobre la Franja de Gaza.

Según han relatado desde el Ejército de Israel, el número dos de Hamás habría participado en la planificación del ataque sin precedentes sobre territorio israelí el pasado 7 de octubre.

Israel entra en Gaza

El Ejército de Israel ha anunciado a primera hora del jueves que ha llevado a cabo durante la noche una «incursión selectiva» con tanques en el norte de la Franja de Gaza «como parte de la preparación» para la invasión del enclave, controlado por el grupo terrorista Hamás. «Como parte de la operación, las fuerzas han localizado y atacado a muchos terroristas, han destruido infraestructuras terroristas, posiciones antitanques y han realizado trabajos de organización de la zona», han explicado las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI). Además, han matizado que «las tropas han abandonado la zona al finalizar la misión» y han regresado «a territorio israelí», según reza un comunicado.

Sánchez traslada su respaldo a Guterres

El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ha salido este miércoles en defensa del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, ante las críticas que sus palabras han recibido por parte de Israel, que incluso ha pedido su dimisión, defendiendo que lo que está haciendo es reclamar una pausa humanitaria, un llamamiento al que también se ha sumado. «Lo que está haciendo es alzar la voz de una mayoría amplia de las sociedades en el mundo que lo que quieren es una pausa humanitaria» para que pueda entrar ayuda en la Franja de Gaza y que «cese este desastre humanitario, que cese la muerte indiscriminada de personas que están sufriendo y que de alguna manera entre todos encontremos una vía diplomática que nos puede llevar a una resolución de esta grave crisis», asegura.

El rey de Jordania pide detener la guerra

El rey Abdalá II de Jordania ha trasladado este miércoles al presidente de Francia, Emmanuel Macron, la «absoluta necesidad» de detener la guerra en la Franja de Gaza para evitar «una explosión» en la región, ante el conflicto desatado tras los ataques ejecutados el 7 de octubre contra Israel por parte de Hamás. El monarca jordano, que ha recibido a Macron en el Palacio Real de Amán, ha indicado que el mundo debe actuar «inmediatamente» para detener la guerra y «poner fin al ciclo de violencia a través de un horizonte político que ponga fin al conflicto palestino-israelí».

Siria denuncia un nuevo bombardeo en Alepo

Las autoridades de Siria han denunciado este miércoles un nuevo ataque por parte del Ejército de Israel contra el aeropuerto de la ciudad de Alepo, que ha vuelto a suspender operaciones, sin que por el momento haya informaciones sobre víctimas. El Ministerio de Defensa sirio ha indicado en un mensaje en su cuenta en la red social Facebook que el ataque ha sido ejecutado en torno a las 13:25 horas (hora local) desde un punto sobre el mar Mediterráneo.

Detenido en Bélgica el joven palestino

Las autoridades belgas han confirmado este miércoles que el joven palestino de 23 años que se encontraba en busca y captura tras haber declarado su intención de «morir como un mártir» ha sido detenido en un hotel del municipio de Anderlecht, en la región de Bruselas.

Bélgica busca a un joven palestino que amenazó con «morir como un mártir»

Las autoridades belgas han confirmado este miércoles que un joven palestino de 23 años se encuentra en busca y captura tras haber declarado su intención de «morir como un mártir» ante la oficina de asilo belga. El joven solicitó asilo a las autoridades del país el pasado 26 de septiembre pero no se presentó en sucesivas citas para completar el trámite, informan varios medios belgas, que señalan que este martes expresó su «deseo de morir como un mártir» en una supuesta reacción a la situación en la Franja de Gaza, donde habría perdido a miembros de su familia por los bombardeos de Israel.

Mueren dos miembros de Hamás

El Ejército de Israel ha indicado este miércoles que mató en la noche del martes a dos supuestos miembros de Hamás que intentaron infiltrarse en territorio israelí desde el mar. «Durante la última noche fue identificada una célula terrorista de Hamás», ha dicho el Ejército israelí en su cuenta en la red social X, anteriormente conocida como Twitter, antes de detallar que «los terroristas salieron por la boca de un túnel en una playa».

Jameine sobre EEUU: «tiene el brazo manchado hasta el codo» de sangre

El líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, ha recalcado este miércoles que Estados Unidos «tiene el brazo manchado hasta el codo con la sangre de los oprimidos» a causa de la ofensiva israelí contra la Franja de Gaza tras los ataques ejecutados el 7 de octubre por el grupo terrorista Hamás. «Un punto principal en este caso es que Estados Unidos es un cómplice de los criminales. Estados Unidos tiene el brazo manchado hasta el codo con la sangre de los oprimidos, los niños, los pacientes y las mujeres», ha dicho, según un comunicado publicado por su oficina a través de su página web.

«Occidente está haciendo frente a problemas para mantenerlo en pie usando armas y bombas», ha argüido. En este sentido, Jamenei ha apuntado en un mensaje en su cuenta en la red social X, anteriormente conocida como Twitter, que «los presidentes de los represores y malignos gobiernos de Estados Unidos, Reino Unido, Alemania y Francia están viajando a los territorios ocupados -en referencia a Israel- uno detrás de otro porque ven que el régimen sionista se está derrumbando».

یہ جو مغرب کے ظالم و شر پسند ممالک کے سربراہان پے در پے مقبوضہ فلسطین کے دورے کر رہے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ صیہونی حکومت کو بکھرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ — آیت اللہ العظمی خامنہ ای (@ur_khamenei) October 25, 2023

Hamás, Hezbolá y la Yihad Islámica

Los tres líderes se han reunido esta mañana para hablar sobre el creciente conflicto entre Hamás e Israel.

Erdogan dice que «Hamás no es una organización terrorista» y cancela su viaje a Israel

El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, ha afirmado este miércoles que el grupo terrorista Hamás «no es una organización terrorista» y ha cancelado su viaje oficial a Israel a causa de los bombardeos contra la Franja de Gaza en respuesta a los ataques ejecutados el 7 de octubre por el grupo islamista, que dejaron cerca de 1.400 muertos en territorio israelí. «Hamás no es una organización terrorista, sino un grupo de liberación que lucha para proteger sus tierras y a sus ciudadanos», ha manifestado el presidente turco, que ha subrayado que el viaje programado a Israel en el marco del fortalecimiento de sus relaciones bilaterales «ha sido cancelado».

110 los detenidos por incitar a la violencia o ensalzar a Hamás

La Policía de Israel ha cifrado este miércoles en 110 los detenidos por supuestamente incitar a la violencia o ensalzar a Hamás tras los ataques del 7 de octubre, que se saldaron con alrededor de 1.400 muertos y más de 220 secuestrados en territorio israelí. La Policía de Israel ha indicado en un mensaje en su cuenta en la red social X, anteriormente conocida como Twitter que «desde el inicio de las hostilidades» ha detenido a 110 «sospechosos» y ha imputado a 17 de ellos, en el marco de «la lucha contra la incitación».

המאבק בהסתה – מתחילת הלחימה משטרת ישראל עצרה 110 חשודים והוגשו 17 כתבי אישום בהליך מזורז נגד מסיתים לאלימות וטרור pic.twitter.com/4tcM2uve4I — משטרת ישראל (@IL_police) October 25, 2023

Cuarto convoy de ayuda humanitaria en Gaza

La Franja de Gaza ha recibido un cuarto convoy de ayuda humanitaria a través del paso de Rafá, controlado por las autoridades de Egipto, que están recibiendo en su territorio toda la asistencia fletada en las últimas semanas por la comunidad internacional para aliviar las graves carencias que sufre la población palestina. Desde el sábado, ya han accedido a la Franja más de 70 camiones, aunque las organizaciones humanitarias coinciden en que es insuficiente y que se necesita un flujo constante de suministro.

Escasez de combustible en Gaza

La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA) ha reclamado «una solución» a la escasez de combustible en la Franja de Gaza y ha reiterado que tendrá que suspender operaciones desde la noche de este miércoles si no recibe suministros para mantener sus servicios. El director de Asuntos del organismo en Gaza, Thomas White, ha indicado en declaraciones concedidas a la cadena de televisión estadounidense CNN que la UNRWA «pide una solución al combustible» y ha alertado de que, en caso de que no la haya, «la gente no tendrá acceso a agua potable y los hospitales van a cerrar».

Macron viaja a Egipto

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, viaja a ElCairo para mantener conversaciones con su homólogo egipcio, Abdel Fattah al-Sissi, en la última etapa de su viaje. Macrón ya se reunió por separado con el primer ministro de Israel Benjamín Netanyahu,y el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas.

Reunión entre Hamás, Hezbolá y la Yihad Islámica

En una reunión entre el líder de Hezbolá, Hassan Nasrallah, el de Hamás, Saleh al-Arouri y el de la Yihad islámica, Ziad al-Nakhleh, se ha acordado seguir dando pasos -junto con otros grupos respaldados por Irán- para seguir con la ofensiva contra Israel. Su objetivo es, según la declaración publicada en medios libaneses, lograr «una victoria real para la resistecia en Gaza y Palestina» y detener la «agresión traicionera y brutal de Israel».

Albares quiere «una conferencia internacional de paz»

El ministro de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación en funciones, José Manuel Albares, espera aprovechar la reunión de la Unión por el Mediterráneo (UpM) del 27 de noviembre en Barcelona para avanzar sobre el conflicto entre Israel y Hamás. «Aprovechemos esa oportunidad el 27 de noviembre, caminemos hacia el diálogo y la convivencia. Empujemos por una conferencia internacional de paz» que ahora no es posible por la espiral de violencia, ha dicho este miércoles en una entrevista de TV3.

Muere un comandante de Hamás

El Ejército de Israel ha anunciado este miércoles la muerte de un comandante del grupo terrorista Hamás que habría estado implicado en los ataques ejecutados el 7 de octubre por el grupo islamista, que dejaron cerca de 1.400 muertos y más de 220 secuestrados en territorio israelí. El portavoz del Ejército israelí, Daniel Hagari, ha indicado que las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) y el Shin Bet «han eliminado» al comandante de Hamás en el sector de Jan Yunis Norte, identificado como Tisir Mbasher, cercano a Muhamad Deif, líder del brazo militar del grupo, las Brigadas Ezzeldín al Qassam.

2.360 niños fallecidos en Gaza

El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) ha denunciado este martes que más de 400 niños palestinos mueren o resultan heridos cada día por los bombardeos de Israel contra la Franja de Gaza, en el marco de la guerra abierta entre el Ejército israelí y el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás). «En los últimos 18 días, la Franja de Gaza ha sido testigo de un devastador número de víctimas menores de edad: se han notificado 2.360 muertos y 5.364 heridos debido a los incesantes ataques, es decir, más de 400 niños mueren o resultan heridos a diario», reza un comunicado.

Israel asegura que Irán ayudó a Hamás en el ataque

El portavoz de las Fuerzas de Defensa Israelíes, Daniel Hagari, dice que Irán ayudó directamente a Hamás antes del ataque del 7 de octubre contra el sur de Israel. «Irán ayudó directamente a Hamás antes de la guerra, con entrenamiento, suministro de armas, dinero y conocimientos tecnológicos», dice Hagari en una conferencia de prensa.

EEUU valora evacuar a su población de Oriente Medio

El Gobierno de Estados Unidos ha informado este martes de que está elaborando planes de contingencia para evacuar a los estadounidenses que se encuentran en Oriente Próximo en caso de que el conflicto entre Israel y el grupo terrorita Hamás se extienda por la región. El portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, ha explicado que, «considerando lo que está pasando en Oriente Próximo en este momento, sería imprudente e irresponsable» si no estuvieran pensando en «algún tipo de contingencia», aunque todavía Washington no está «en el punto de ejecución».

EEUU envía 12 sistemas de defensa antiaérea a Oriente Medio

Estados Unidos prepara al menos 12 sistemas de defensa antiaérea en varios países de Oriente Medio antes de que comience la respuesta israelí a gran escala en la Franja de Gaza. Una batería de defensa antiaérea THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) para uso contra misiles balísticos se dirige actualmente a Arabia Saudí desde Fort Bliss (Texas)y 11 sistemas de misiles tierra-aire Patriot MIM-104 de Fort Liberty (Carolina del Norte) y Fort Sill (Oklahoma) llegarán a Kuwait, Jordania, Irak, Arabia Saudí, Qatar y los Emiratos Árabes Unidos (EAU).

NEW: The United States is deploying a THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) system as tensions in the Middle East continue to escalate. The system will reportedly be positioned in an undisclosed location near the eastern Mediterranean.#IsraelHamas #Hamas #Palestine pic.twitter.com/2Gz3L33tbh — Daily World 🌎 (@DailyWorld_) October 24, 2023

Imágenes de una masacre

Aquí puedes ver las imágenes de los hogares del kibutz de Be’eri en el sur de Israel después de que los terroristas de Hamás entrasen en estas casas para matar, violar y secuestrar a las personas vivían aquí.

Look at the remains of the homes in Kibbutz Be’eri in southern Israel after the Hamas massacre. For more infotmation visit https://t.co/PCJWZWWjvo 📷: Amit Mimoni pic.twitter.com/LVHMbdUmKR — The Jerusalem Post (@Jerusalem_Post) October 24, 2023

Alwiyat al-Waad al-Haq, terroristas financiados por Irán, amenazan las bases de EEUU en Irak

El grupo terrorista Alwiyat al-Waad al-Haq, respaldado por Irán, vinculado al grupo terrorista Kataib Hezbollah (Irak), ha amenazado con atacar las bases militares en Kuwait y Emiratos Árabes Unidos donde se encuentran soldados de Estados Unidos.

Ésta es la historia de Yaffa Adar, de 85 años, secuestrada por Hamás

La nieta de Yaffa Adar, de 85, años pide a Hamás que libere a su abuela.

«Si no la sacan de ahí hoy, van a encontrarla ahí muerta. Será una muerte agonizante». Yaffa, de 85 años, la abuela de Orian, está en estos momentos secuestrada por el #Hamas en la Franja de Gaza. Yaffa es una mujer anciana y enferma. Ayúdanos a traerla a casa. Comparte este… pic.twitter.com/phNZQHBapV — Israel en Español (@IsraelinSpanish) October 24, 2023

Black Lives Matter de Reino Unido pide la intifada

Black Lives Matter de Reino Unido se echa a la sale a la calle para pedir una intifada (levantamiento) contra el Estado de Israel. Es un término árabe derivado de un verbo que significa «sacudirse». La primera Intifada estalló a finales de 1987 y la segunda Intifada comenzó en septiembre de 2000.

EEUU: «El alto el fuego sólo beneficia a Hamás»

«Un alto el fuego en Gaza sólo ayudaría a Hamás», según ha declarado el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, John Kirby, el cual ha indicado que Washington apuesta por «pausas humanitarias».

Terroristas infiltrados en el sur de Israel

El Comando del Frente Interior ha emitido una advertencia sobre la infiltración de terroristas de Hamás en el sur de Israel. Se insta a los residentes de Zikim, Karmiya y Netiv Haasara a buscar refugio inmediatamente, bloquear puertas, cerrar ventanas y permanecer en el interior hasta nuevo aviso. La entrada en la zona está prohibida hasta nuevo aviso.

El Banco Mundial: «El impacto será grave»

«El impacto sobre el desarrollo económico es aún más grave si se tiene en cuenta lo que acaba de ocurrir en Israel y Gaza», ha declarado el presidente del Banco Mundial, Ajay Banga, en el foro Future Investment Initiative (FII). «Creo que nos encontramos en una coyuntura muy peligrosa», ha añadido Ajay Banga en el acto conocido como el Davos en el desierto.

Éste es Ohad, su madre está secuestrada por Hamás

En este vídeo, puedes ver a Ohad, de 9 años, su madre y su abuela están secuestradas por el grupo terrorista de Hamás en Gaza.

Yesterday Ohad turned 9. Ohad, his mother, and grandmother are being held hostage by Hamas in the Gaza Strip. His friends wanted to wish him a Happy Birthday and hope to throw him a big party when he returns. Watch: pic.twitter.com/gF8Ks0RwdD — Israel ישראל 🇮🇱 (@Israel) October 24, 2023

Manifestantes en Dinamarca piden a Hamás que bombardee Tel Aviv

Los manifestantes en contra de Israel salen a las calles de Dinamarca pidiendo al líder terrorista de Hamás Mohamed Deif que bombardee Tel Aviv.

Anti-Israeli protesters out on the streets of Denmark calling for Muhammad Deff (the military head of Hamas) to bomb Tel Aviv. What’s going on in Denmark? pic.twitter.com/Os0HIYzBSF — Visegrád 24 (@visegrad24) October 24, 2023

Israel pide la dimisión de Guterres

Israel ha pedido la dimisión del secretario general de la ONU Antonio Guterres después de que justificase los ataques de Hamás en el Consejo de Seguridad de la ONU. El embajador de Israel ante las Naciones Unidas, Gilad Erdan, ha pedido señalado que «muestra comprensión por la campaña de asesinatos en masa de niños, mujeres y ancianos, no es apto para dirigir la ONU».

Arenga de Netanyahu: «Tenemos un objetivo que es destruir a Hamás»

El primer ministro de Israel Benjamin Netanyahu arenga a sus soldados de la unidad de elite Yahalom: «Sólo tenemos un objetivo a la vista: destruir a Hamás». Netanyahu ha indicado que «no pararemos hasta alcanzar este objetivo» en su arenga a la unidad de operaciones especiales de élite del cuerpo de ingenieros, que además entrena a sus soldados en el combate de comandos. La mayor parte del trabajo de la unidad es encubierto, en el que la unidad trabaja sola o junto a otras unidades de élite.

Prime Minister Benjamin Netanyahu visited the IDF Yahalom Unit (special unit of the Combat Engineering Corps), and was briefed by Yahalom Unit commander Col. A on the activity of the unit since the start of the fighting and on its future readiness.https://t.co/DZ6OZDR95m pic.twitter.com/uwP4E1LCaG — Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) October 24, 2023

En los últimos años, la importancia de Yahalom en las Fuerzas de Defensa de Israel ha crecido, lo que ha supuesto un importante aumento de las operaciones y la participación de la unidad.

עם הלוחמים בשטח. יש לנו רק משימה אחת – לרסק את החמאס, ולא נפסיק עד שנשלים את המשימה. pic.twitter.com/eW1JihfTZI — Benjamin Netanyahu – בנימין נתניהו (@netanyahu) October 24, 2023

El secretario general de la ONU: «Los horribles ataques no surgieron de la nada»

En su intervención ante el Consejo de Seguridad de la ONU el martes, el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, ha justificado la masacre del grupo terrorista Hamás al indicar que «los ataques no surgieron de la nada» e insistió en que Israel no puede «justificar el castigo colectivo» al pueblo palestino en su respuesta.

«He matado a diez judíos»

Las Fuerzas de Defensa de Israel interceptan una llamada de un terrorista a sus padres. «Hola papá, te hablo desde Mefalsim», se oye decir al terrorista de Hamás. «Abre tu WhatsApp y mira todos los [israelíes] asesinados. Mira a cuántos he matado con mis propias manos, ¡tu hijo ha matado judíos!», se escucha decir al terrorista.

«Papá, maté a 10 con mis propias manos.. Mira cómo los maté, con mis propias manos, tu hijo mató judíos!». Esta llamada la hizo un terrorista, desde el teléfono de una mujer a la que había asesinado, para contarle orgulloso a su familia en #Gaza que había asesinado a 10 judíos.… pic.twitter.com/SBtO5ZPBR7 — Israel en Español (@IsraelinSpanish) October 24, 2023

Abatidos terroristas de Hamás que intentan infiltrarse por la playa

Un grupo de terroristas de Hamás que intentaba infiltrarse en Israel desde la Franja de Gaza a través del mar han sido abatidos por las fuerzas de la Marina israelí, según ha informado el Ejército de Israel. Las Fuerzas de Defensa de Israel no han especificado cuántos buzos de Hamás han intentado infiltrarse en Israel, aunque al menos ha habido cuatro terroristas abatidos durante la operación.

Alemania detiene a un yihadista que quería atacar a los judíos en una manifestación

Alemania ha detenido a un yihadista que quería atacar con un camión a los judíos que habían ido a manifestarse contra Hamás tras la masacre del 7 de octubre.

Israel pide información sobre los rehenes a los palestinos

El Ejército de Iral solicita información a los palestinos sobre los rehenes en Gaza, los cuales se encuentran ocultos en los túneles que Hamás utiliza para esconder armas y lanzacohetes, entre otros.

If your will is to live in peace and to have a better future for your children, do the humanitarian deed immediately and share verified and valuable information about hostages being held in your area. The Israeli military assures you that it will invest maximum effort in… pic.twitter.com/FhlXR7ZjF5 — Israel Defense Forces (@IDF) October 24, 2023

Vidas cortadas

Lynn Daphne y Zio Frankel, de 22 años, fueron asesinados por Hamás en el festival de música el pasado 7 de octubre de 2023.

22-year-old Lynn Daphne and Zio Frankel were murdered by Hamas at the music festival pic.twitter.com/VlN6nc5K1j — Visegrád 24 (@visegrad24) October 24, 2023

Últimas noticias en Israel sobre Irán

Estados Unidos advierte a Irán en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. El secretario de Estado Antony Blinken ha recordado a Irán de que Estados Unidos respondería «con decisión» a cualquier ataque de los grupos terroristas de Hamás y Hezbollah.

«Estados Unidos no busca un conflicto con Irán. No queremos que esta guerra se extienda. Pero si Irán o sus representantes atacan al personal estadounidense en cualquier lugar, no se equivoquen. Defenderemos a nuestro pueblo -defenderemos nuestra seguridad- con rapidez y decisión», ha destacado Blinken en una sesión del Consejo de Seguridad de la ONU, en referencia a los grupos terroristas financiados por Irán sin mencionarlos de manera directa.

Escenas de la masacre

Escenas del kibutz Be’eri en la frontera de Gaza: desgarradora escena de un hogar destruido, donde se ven libros infantiles, una bicicleta, un cochecito de bebé, fotos familiares y una pierna ortopédica arrasados tras el paso de los terroristas de Hamás.

Visiting Kibbutz Be’eri at the Gaza border: heartbreaking scene of a home once full of life and innocence now destroyed and replaced by tragedy and destruction. Children’s books, bicycle, a baby carriage, family photos and a prosthetic leg. Innocent lives taken by #Hamas and… pic.twitter.com/0em2whXk9w — David Saranga (@DavidSaranga) October 24, 2023

Estados Unidos prepara evacuaciones en masa en todo Oriente Medio

Estados Unidos prepara evacuaciones en masa de cientos de miles de personas en todo Oriente Medio. Una iniciativa orientada a mantener a la población estadoundiense en la región ante la inminente escalada de la operación de Israel en Gaza.

Yocheved Lifshitz: «Pasé un infierno»

Una de las rehenes liberadas, Yocheved Lifshitz, de 85 años, relata cómo les secuestraron. «Pasé un infieron. Invadieron nuestras casas, golpearon a la gente y a algunos les hicieron rehenes», indicó Lifshitz, hablando en voz baja desde una silla de ruedas mientras informaba a los periodistas el martes en el Hospital Ichilov de Tel Aviv, un día después de que Hamás la liberara a ella y a Nurit Cooper, de 80 años. «No les importaba si eran jóvenes o viejos», explicó.

1) El hospital @Ichilov de Tel Aviv acaba de publicar las primeras fotos de Yojeved Lifshitz, una de las 2 israelíes liberadas anoche del cautiverio en Gaza. Hamas lo presentó como gesto humanitario. El mundo no se debe dejar engañar. Nada de Hamas es humanitario … pic.twitter.com/EXdI1YDpHq — Jana Beris (@JanaBeris1) October 24, 2023

El testimonio de una madre con su hijo secuestrado

El doloroso testimonio de una madre cuyo hijo, Yosef Haim, de 23 años, está secuestrado por Hamás: «Es una lucha diaria, de intentar seguir siendo optimistas».

El doloroso testimonio de una madre cuyo hijo está secuestrado por #Hamas: «Es una lucha diaria, de intentar seguir siendo optimistas». Yosef Haim (23) es uno de los cientos de jóvenes israelíes que celebraban la paz en el festival de música Nova. Cuando los terroristas los… pic.twitter.com/v0hH7jTkL5 — Israel en Español (@IsraelinSpanish) October 24, 2023

El kremlim pide a Hamás que libere a los rehenes

El portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, ha confirmado que siguen los contactos con el grupo terrorista Hamás para intentar conseguir la liberación de los ciudadanos rusos hechos como rehenes tras la ofensiva del 7 de octubre, al tiempo que exige la liberación «urgente» de todos los demás. «Todos los rehenes deben ser liberados urgente e inmediatamente; ésta es nuestra firme posición. Nosotros, por supuesto, pedimos a Hamás que garantice la liberación de todos los rehenes», ha recalcado este martes Peskov en rueda de prensa, recoge la agencia de rusa de noticias TASS.

El ejército de Isarael, listo para entrar en Gaza

El jefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa Israelíes, el teniente general Herzi Halevi, admite que la ofensiva terrestre se está retrasando por «consideraciones estratégicas». «Israel se encuentra en medio de una guerra lanzada por el grupo terrorista Hamás. Ya se arrepiente», afirma en una rueda de prensa cerca de la frontera con Gaza antes de dar paso a la segunda fase de la operación. Abajo se puede ver un cómo Israel ha entrado en Gaza en la primera fase hace días.

Reino Unido confirma la muerte de doce de sus ciudadanos

El Gobierno de Reino Unido ha confirmado este martes la muerte de doce de sus ciudadanos tras los ataques del grupo terrorista Hamás sobre territorio israelí, mientras que otros cinco siguen desaparecidos. «Podemos confirmar que al menos doce ciudadanos británicos murieron trágicamente en los ataques terroristas», ha dicho Max Blain, portavoz oficial del primer ministro, Rishi Sunak.

El emir de Qatar avisa a Israel de que atacar a civiles «supera todos los límites»

El emir de Qatar, Tamim bin Hamad al Thani, ha alertado de la «peligrosa escalada» que implica bombardear en la Franja de Gaza a civiles inocentes y ha señalado que «supera todos los límites», en un contundente mensaje con el que ha querido reivindicar también el derecho de los palestinos a contar con un Estado propio. «Rechazamos los ataques contra civiles de cualquier parte, independientemente de su nacionalidad. Nos negamos a actuar como si las vidas de los niños palestinos no contasen, como si no tuviesen rostro ni nombre», ha señalado el emir, que este martes ha hablado ante el Consejo de la Shura.

Dos arrestados en una manifestación pro palestina en Chicago

Dos personas han sido arrestadas después de disparar al aire y rociar con gas pimienta a manifestantes pro palestinos cerca de un evento de solidaridad con Israel, en los suburbios del norte de Chicago.

Macron pide poner en marcha un «proceso político»

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha subrayado este martes la necesidad de poner en marcha un «proceso político decisivo» con Palestina para garantizar la seguridad de Israel, una cuestión que «no será sostenible» si no se escucha a la población palestina. Así se ha expresado durante una rueda de prensa conjunta con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, durante una visita al país, que se encuentra sumido en su tercera semana de guerra con el grupo terrorista Hamás. Macron, que ha hecho hincapié en que «Hamás no representa a los palestinos», ha puntualizado que esto es algo que «Israel debe aceptar» dado que los palestinos tienen «derecho legítimo a tener un territorio y un Estado en paz y seguridad junto a Israel».

Israel pide información sobre los rehenes

Las Fuerzas de Defensa de Israel aseguran haber tirado folletos en la Franja de Gaza pidiendo a los palestinos que proporcionen información sobre los rehenes retenidos por Hamás. «Si desea un futuro mejor para usted y sus hijos, actúe y proporciónenos lo antes posible información sólida y útil sobre los rehenes en su zona», se lee en el folleto. «El ejército israelí les asegura que hará el máximo esfuerzo para brindarles a ustedes y a su hogar seguridad, así como una recompensa financiera», continúa.

מצורף תרגום הכרוז לעברית:

״אם אתם חפצים בעתיד טוב יותר לכם ולילדכם, עשו מעשה ומסרו לנו בהקדם מידע מוצק ומועיל שנוגע לחטופים באזורכם.הצבא הישראלי מבטיח לכם שישקיע מאמץ מירבי לספק לכם ביטחון ולביתכם וכן פרס כספי. אנו מבטיחים לכם סודיות מלאה.

צבא ההגנה לישראל״ pic.twitter.com/kNEXUGUU1c — Israeli Air Force (@IAFsite) October 24, 2023

Rehenes en túneles de Gaza

Una de las rehenes liberadas por el grupo terrorista Hamás, Yocheved Lifshitz ha relatado cómo fue su secuestro. La anciana asegura que la llevaron en motocicleta a la Franja de Gaza y la metieron por una «telaraña» de túneles. «Me llevaron con las piernas a un lado y la cabeza al otro» de la motocicleta, mientras la golpeaban con palos. Según asegura la ex cautiva, una vez allí la llevaron por un túnel hasta una gran sala donde se encontraban reunidos otros 25 rehenes. La anciana fue llevada a otra habitación separada donde la trataron bien, «el trato hacia nosotros fue bueno», pero su marido sigue recluido.

Italia atribuye a Hamás el ataque al hospital en Gaza

El ministro de Exteriores de Italia, Antonio Tajani, ha afirmado que la «masacre» perpetrada la semana pasada en un hospital de la Franja de Gaza fue obra de milicianos de Hamás y «no de Israel» y ha puesto en duda el balance oficial de víctimas mortales, asegurando que el dato de muertos es de «unos 50» y no de casi 500, como han asegurado las autoridades gazatíes.

Detenida una conocida actriz en Israel

Las autoridades de Israel han detenido a la conocida actriz árabe-israelí Maisa Abd Elhadi tras unos mensajes publicados en redes sociales a raíz de los ataques ejecutados el 7 de octubre por el grupo terrorista Hamás. La Policía de Israel ha indicado que los agentes «han arrestado a una residente de Nazaret por sospechas de ensalzar los ataques a través de sus redes sociales», si bien no ha especificado si se trata de Abd Elhadi, tal y como informan los medios israelíes.

«La sospechosa fue arrestada y hoy será presentada una petición por parte de la Policía para que se extienda su periodo de detención», han dicho. La actriz publicó en sus redes sociales una foto de un buldócer tras romper la valla de separación en Gaza junto al mensaje Vamos al estilo Berlín.

Tercer italiano muerto

El ministro de Asuntos Exteriores italiano, Antonio Tajani, ha confirmado la muerte del último de los tres ciudadanos italianos-israelíes desaparecidos tras el ataque del grupo terrorista Hamás el pasado 7 de octubre contra Israel. «Nir Forti, último de los 3 ítalo-israelíes desaparecidos, muerto. Así lo anunció el Ministro de Asuntos Exteriores», publican en sus redes sociales medios italianos.

🔴#MedioOriente Morto Nir Forti, ultimo dei 3 italo-israeliani dispersi. A comunicarlo è il ministro degli Esteri #Tajani su X. Il vicepremier si stringe al dolore dei genitori del giovane: “Morire a 29 anni, barbaramente ucciso dai terroristi, è profondamente ingiusto” pic.twitter.com/iKl00kviCL — Rai Radio1 (@Radio1Rai) October 23, 2023

Las rehenes liberadas por Hamás se encuentran bien

Sharone Lifschitz, hija de Yocheved Lifschitz, una de las rehenes liberadas en la tarde del lunes por el grupo terrorista Hamás, ha indicado que «parece estar bien» y que «quiere dar información» sobre la situación de otros rehenes trasladados por la fuerza a la Franja de Gaza. «Está muy lúcida y quiere compartir la información, hablar con las familias de otros rehenes con los que estaba», asegura.

Netanyahu se reúne con Macron

El presidente francés Emmanuel Macron comienza su reunión con el primer ministro Benjamín Netanyahu en Jerusalén para tratar el reciente conflicto en Oriente Medio.

Hamás libera a otras dos rehenes

El grupo terrorista de Hamás ha liberado este lunes a dos rehenes más, dos ancianas, Nurit Cooper, de 80 años, y Yocheved Lifshitz, de 85, con doble nacionalidad, ambas secuestradas en el kibutz Nir Oz el pasado 7 de octubre en la masacre, según ha confirmado Israel.

Consejo de Seguridad de la ONU vuelve a reunirse

El Consejo de Seguridad de la ONU se reunirá de nuevo este martes para tratar la situación en Oriente Próximo. Ya el jueves se reunirá la Asamblea General de la ONU a petición de países como Jordania o Mauritania y organizaciones como la Liga Árabe o la Organización de la Cooperación Islámica. Nicaragua, Rusia, Siria, Bangladesh, Camboya, Indonesia, Laos, Malasia, Maldivas, Timor Oriental, Vientnam y Brunéi han respaldado la petición.

China aboga por la paz entre Israel y Palestina

El ministro de Exteriores de China, Wang Yi, ha mantenido llamadas con su homólogo palestino, Riad al Maliki, y el israelí, Eli Cohen, a los que ha trasladado el interés de Pekín de apoyar un plan que conduzca a la paz. «China condena y se opone enérgicamente a todos los actos que dañan a los civiles y violan el Derecho Internacional, y pide un alto el fuego inmediato y el fin de la guerra», reza un comunicado.

Rusia, Turquía, Armenia, Azerbaiyán e Irán refuerzan sus relaciones

Rusia, Turquía, Armenia, Azerbaiyán e Irán, que conforman el grupo 3+3, en el que también está incluido Georgia -aunque este no ha asistido a la reunión- han acordado reforzar sus relaciones bilaterales y multilaterales basados en el trato amistoso y la confianza mutua por el bien de la estabilidad regional. El encuentro ha estado marcado por la gran ofensiva azerí de septiembre en Nagorno Karabaj y otras cuestiones de seguridad regional.

EEUU cree que no es el momento para establecer un alto el fuego entre Hamás e Israel

El portavoz del Consejo de Seguridad de Estados Unidos, John Kirby, ha asegurado que el Gobierno estadounidense no cree que sea el momento para establecer un alto el fuego entre el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) e Israel.

«(Hamás) tiene que liberar a todos los rehenes. No estamos hablando de un alto el fuego en este momento; de hecho, no creemos que sea el momento para un alto el fuego. Israel tiene derecho a defenderse. Todavía tienen trabajo que hacer para perseguir a los dirigentes de Hamás, vamos a seguir apoyándoles o dándoles más ayuda en materia de seguridad», ha declarado Kirby a la cadena estadounidense CNN.

Macron llega a Israel en una visita en la que pedirá crear un Estado palestino

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, acaba de llegar a Tel Aviv, la capital israelí, para pedir «el fin de la colonización» y la apertura de un «verdadero proceso de paz» que permita la creación de un Estado palestino. En esta visita, se reunirá con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu; con el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abbas; y con las familias de las víctimas, a quienes pretende «expresar su solidaridad con las familias de las víctimas y ver qué se puede hacer para liberar los rehenes».

Cerca de 20.000 personas abandonan el sur de Líbano

La escalada de la tensión entre Israel y Líbano por los ataques de la milicia chií de Hezbolá, ha obligado a cerca de 20.000 personas a abandonar sus hogares ante un hipotético ataque del Ejército de Israel.

Hezbolá confirma la muerte de dos de sus milicianos

La milicia Hezbolá, como Hamás financiada y jaleada por Teherán, ha anunciado la muerte de dos de los miembros de las Brigadas de Resistencia tras un ataque israelí.

Greta Thunberg vetada por apoyar al pueblo palestino

Una foto de apoyo a Gaza de la activista climática Greta Thunberg ha provocado el veto por parte de Israel a que el nombre de la joven sueca aparezca en los planes de estudios israelíes, donde se la ponía como ejemplo y figura destacada en la lucha contra el cambio climático.

En la foto, la joven aparece junto a otras chicas, pero lo llamativo de la misma es la presencia de un muñeco de peluche de un pulpo. Este animal fue utilizado por la propaganda nazi contra los judíos en los años 30 del siglo pasado.