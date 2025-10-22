Le he preguntado a la IA por la fecha del próximo apagón y la respuesta de miedo

España vive con miedo a un próximo apagón eléctrico tal y como sucedió el pasado 28 de abril y la IA no ha descartado la posibilidad de que la Red Eléctrica Española vuelva a caer. Mientras tanto, los españoles siguen sin conocer los motivos por los que la península ibérica se fue a negro durante casi un día que ya es historia de nuestro país. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre lo que dice la IA sobre el próximo apagón en España.

¿Cuándo será el próximo apagón en España? Esta es la pregunta que se hacen millones de españoles que el pasado 28 de abril sufrieron las consecuencias de la histórica caída eléctrica que apagó la España de Pedro Sánchez y una parte de Portugal. Pese a que ha pasado ya más de medio año de esta dramática fecha, aún no se conocen los motivos exactos que hicieron caer la Red Eléctrica Española, algo que desde el Gobierno afirmaron en su día que nunca iba a suceder.

Tras no descartar en un inicio un sabotaje de la Red Eléctrica Española, desde el Gobierno afirmaron el pasado mes de junio que todo fue debido a «una sobretensión en el sistema». «El apagón del 28 de abril tuvo un origen multifactorial. La causa del 0 fue un fenómeno de sobretensiones y una reacción en cadena», dijo en su día la ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, en unas explicaciones que han dejado igual de inquietos a los españoles. Porque ese día se demostró que España es un país vulnerable ante la adversidad.

La IA y el próximo apagón en España

La inteligencia artificial está cada vez más presente en el día a día de los españoles y por ello hemos preguntado a Gemini, la IA de Google, sobre la posibilidad de que España se vuelva a ir a negro a corto plazo, tal y como sucedió el pasado 28 de abril. La IA deja claro que no hay fecha oficial para un apagón, pero deja la puerta abierta a que pueda volver a suceder, en base a las distintas informaciones publicadas recientemente.

«Actualmente, no hay una fecha oficial ni un riesgo inminente de un apagón generalizado en España comunicado por Red Eléctrica (el operador del sistema)», responde la IA de Google a la pregunta sobre si habrá un próximo apagón eléctrico en España. Eso sí, la inteligencia artificial también precisa que «hay varios puntos importantes a considerar, especialmente después del apagón masivo que afectó a la península ibérica el 28 de abril de 2025».

La IA de Google también deja claro que en los últimos tiempos «han circulado predicciones no oficiales, a menudo basadas en modelos de riesgo o en inteligencia artificial, que sugieren posibles tensiones en la red en fechas futuras como el 17 de agosto de 2025 o en el invierno de 2025». Descartada la primera fecha, ya pasada, la fecha del próximo apagón podría ser en el próximo invierno, aunque la inteligencia artificial también deja claro que no son predicciones oficiales y carecen de respaldo por parte de las autoridades energéticas.

Gemini también deja claro que «Red Eléctrica ha alertado a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) sobre la necesidad de medidas urgentes para controlar las variaciones bruscas de tensión en la red». El motivo de esta alerta tiene que ver con que el «sistema requiere refuerzos para mantener la estabilidad, sobre todo debido a la alta penetración de energías renovables y la gestión de picos de demanda». «Esta alerta subraya la importancia de fortalecer el sistema, pero no constituye un aviso de apagón inminente», dice sobre este tema.

Para finalizar, la IA de Google deja claro que no hay fecha confirmada para un próximo apagón, pero que las autoridades están trabajando para reforzar el sistema con temor a que esto vuelva a pasar en los próximos meses.