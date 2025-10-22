Dos heridos tras volcar una furgoneta en un accidente en la carretera que une Manacor y Sant Llorenç

Dos personas resultaron heridas de diversa consideración este pasado martes tras un incidente protagonizado por dos furgonetas en el kilómetro 54,10 de la carretera Ma-15, en el tramo entre Manacor y Sant Llorenç des Cardassar. El suceso provocó importantes retenciones mientras los equipos de emergencia intervenían.

El accidente se produjo alrededor de las 13:50 horas cuando una furgoneta, según las primeras investigaciones, circulaba hacia Sant Llorenç invadió de manera repentina el carril contrario en una curva ligera hacia la derecha. La camioneta que circulaba en dirección Palma, al percatarse del vehículo en su carril, realizó un volantazo intentando evitar la colisión. Ambos vehículos rozaron los márgenes de la vía, evitando un choque frontal.

Como consecuencia, la camioneta volcó en la cuneta izquierda en sentido Manacor, mientras que la furgoneta quedó detenida en el margen izquierdo de la carretera. Los equipos de emergencia acudieron de inmediato. Con suma rapidez acudieron hasta el lugar del suceso agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, ambulancias del Servei d’Atenció Mèdica Urgent (SAMU-061) y los Bombers de Mallorca de los parques de Felanitx y Manacor. Tras inspeccionar los vehículos, los bomberos confirmaron que no había personas atrapadas.

El conductor de la camioneta resultó con heridas leves, mientras que el conductor de la furgoneta presenta pronóstico reservado debido a una fractura en un brazo y diversas contusiones. La vía sufrió importantes retenciones en ambos sentidos hasta que los bomberos lograron estabilizar y retirar la camioneta volcada.

La Guardia Civil de Tráfico se ha hecho cargo de la investigación con el objetivo de analizar las causas del siniestro y remitir a la autoridad judicial el correspondiente atestado.