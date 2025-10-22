Denuncian la desaparición una joven italoargentina que viajó a Mallorca para trabajar de niñera

Desesperación, miedo y silencio rodean la desaparición de Paola Mariana Lens, una joven italoargentina de 26 años que viajó desde Argentina a Mallorca para trabajar como niñera… y desapareció una semana después sin dejar rastro.

Paola había llegado a la isla el 10 de octubre para cuidar a los hijos de una familia alemana. Durante los primeros días, se comunicó con frecuencia con su familia a través de mensajes y llamadas. Pero todo cambió abruptamente el 14 de octubre, cuando su teléfono dejó de responder, su cuenta de WhatsApp fue eliminada y bloqueó a sus contactos en redes sociales.

«No es ella quien escribe los mensajes, algo raro está pasando», asegura su madre, Gabriela Protti, desde Argentina, visiblemente angustiada. «El martes 14 me dijo que había ido a la playa y me mandó su ubicación. Desde entonces, nada. No puedo dormir».

Lo que más preocupa a la familia es que nadie sabe el nombre ni la dirección exacta del matrimonio alemán para el que trabajaba la joven, lo que complica la búsqueda. «El pasaje lo compraron ellos. No tenemos ningún otro dato», explica la madre.

La Policía Nacional de Palma confirmó que Paola llegó efectivamente a la isla, pero aún no ha recibido la denuncia formal del consulado argentino, que está gestionando la documentación para activar oficialmente la búsqueda.

Mientras tanto, la familia exige que se actúe con rapidez. «Cada hora que pasa cuenta», dice Gabriela. «Mi hija no desapareció sola. Algo grave pasó». Los allegados solicitan la ayuda ciudadana. Si alguien dispone de información sobre el paradero de esta chica se ruega lo ponga en contacto urgente con la Policía Nacional al número 091.