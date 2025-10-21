Real Madrid – Juventus: cuándo es, horario y dónde ver por televisión en directo y en vivo el partido de la Champions League

Descubre cuándo ver, el horario y el canal de televisión donde ver el Real Madrid - Juventus de la Champions League El Real Madrid - Juventus de la jornada 3 de la fase de liga de la Champions League se jugará en el Santiago Bernabéu El Real Madrid buscará seguir con su pleno de victorias en esta nueva edición de la Champions League

Dos gigantes del viejo continente se ven las caras en el Santiago Bernabéu en la tercera jornada de la fase de liga de la Champions League. El Real Madrid y la Juventus protagonizarán un auténtico partidazo en el feudo de Concha Espina y ambos lo darán todo sobre el terreno de juego para conseguir tres puntos que son importantísimos ahora que ya estamos avanzando en esta primera fase de la máxima competición continental. Te contamos cuándo es, el horario y el canal de televisión para ver en directo todo lo que suceda en Chamartín.

Cuándo se juega el Real Madrid – Juventus: el partido de la Champions League

El Real Madrid recibe a la Juventus en el Santiago Bernabéu para disputar el partido que corresponde a la jornada 3 de la fase de liga de la Champions League. Ambos conjuntos, que saben lo que es ganar la Liga de Campeones, protagonizarán uno de los mejores partidos de esta fecha en la máxima competición continental. Los de Xabi Alonso han ganado los dos choques que han jugado hasta el momento -Olympique de Marsella y Kairat Almaty- mientras que los bianconeri han empatado los dos duelos que han jugado por ahora, que han sido contra el Villarreal y Borussia Dortmund.

Horario del Real Madrid – Juventus de la Champions League

La UEFA ha programado este vibrante y frenético Real Madrid – Juventus que corresponde a la jornada 3 de la fase de liga de la Champions League para este miércoles 22 de octubre. El organismo que preside Aleksander Ceferin ha fijado este duelo entre dos equipos históricos del viejo continente en el horario de las 21:00 horas, una menos en las Islas Canarias. El balón deberá rodar puntualmente en el Santiago Bernabéu porque no deberían producirse incidentes entre los aficionados de ambos conjuntos en la previa.

Dónde ver el Real Madrid vs Juventus en televisión y en vivo online

El medio de comunicación que adquirió los derechos televisivos para retransmitir en exclusiva en nuestro país todos los partidos de la máxima competición continental fue Movistar+. Este Real Madrid – Juventus correspondiente a la jornada 3 de la fase de liga de la Champions League se podrá ver en directo por televisión a través del canal Movistar Liga de Campeones. Hay que tener en cuenta que este canal es de pago y forma parte del paquete que incluye las diferentes competiciones europeas y habrá que estar abonado para ver todo lo que ocurra en el Santiago Bernabéu, lo que significa que no se podrá ver gratis.

Además, todos aquellos hinchas del cuadro de Concha Espina y seguidores de las competiciones europeas en general deben saber que podrán ver en directo en streaming y en vivo online el Real Madrid – Juventus de la jornada 3 de la fase de liga de la Champions League. Esta app se puede descargar en dispositivos como teléfonos móviles, smarts TVs y tablets, aunque este operador tiene la página web disponible para que todos sus clientes accedan con un ordenador y así ver de una manera cómoda todo lo que suceda en el Santiago Bernabéu.

Por otro lado, en la web de DIARIO MADRIDISTA te ofreceremos la mejor información sobre todo lo que suceda en la jornada 3 de la fase de liga de la Champions League, donde prestaremos especial atención a los cinco equipos españoles que juegan este torneo. Narraremos en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto del Real Madrid – Juventus desde una hora y media antes del inicio del encuentro. Cuando suene el pitido final publicaremos la crónica y compartiremos las mejores noticias post partido y reacciones que lleguen desde el Santiago Bernabéu.

Dónde escuchar por radio en directo el Real Madrid – Juventus de la Champions League

Hay que destacar que todos los aficionados del cuadro que dirige Xabi Alonso que no puedan ver en directo por televisión o en streaming y en vivo online este partidazo de la jornada 3 de la fase de liga de la Champions League podrán escuchar gratis por la radio este Real Madrid – Juventus. Emisoras a nivel nacional como Radio Marca, Cope, la Ser, Onda Cero o RNE conectarán con el Santiago Bernabéu para narrar minuto a minuto todo lo que ocurra en este choque de la máxima competición continental.

Dónde se juega y quién es el árbitro del Real Madrid – Juventus

El Santiago Bernabéu, que se encuentra en el distrito de Chamartín, será el campo donde se disputará este Real Madrid – Juventus de la jornada 3 de la fase de liga de la Champions League. Este estadio se inauguró en 1947 y tiene un aforo para 80.000 personas, por lo que este miércoles se espera una gran entrada para animar a los suyos ante la Vecchia Signora. Hay que destacar que este escenario es el gran favorito para acoger la gran final del Mundial de 2030 que se organizará en España, Portugal y Marruecos.

La UEFA ha designado al árbitro Slavko Vincic para que imparta justicia en este vibrante Real Madrid – Juventus de la jornada 3 de la fase de liga de la Champions League. Controlando todo en el VAR estará Bastian Dankert., por lo que analizará cada acción polémica que se le escape a su compañero para, si es necesario, avisarle y recomendarle que vaya a revisarla al monitor que se encontrará instalado entre los dos banquillos del Santiago Bernabéu.