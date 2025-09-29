FÚTBOL

De dónde es el Kairat Almaty, el rival del Real Madrid en la Champions League

Descubre por qué el Kairat Almaty juega la Champions League: sede, kilómetros de distancia, de dónde es...

El Real Madrid celebra el gol de Vinicius. (Getty)

Tras la dura derrota del Real Madrid ante el Atlético de Madrid en el derbi, por 5-2, el conjunto de Xabi Alonso vuelve a su competición fetiche y lo hará ante un desconocido en la competición, el Kairat Almaty, equipo al que se enfrentará en la segunda jornada de la Champions League con las bajas de hasta cinco futbolistas del primer equipo que no han viajado hasta tierras de Kazajistán. Dani CarvajalÉder Militao, que se lesionaron en el derbi madrileño, se unen a la lista de ausencias en defensa junto a Trent Alexander-Arnold, Antonio Rüdiger y Ferland Mendy.

De dónde es el Kairat Almaty

El Kaira Almaty, tras su clasificación a la Fase Liga de la UEFA Champions League, se convirtió en el segundo equipo kazajo en disputar la mejor competición del mundo a nivel de clubes, después de que lo lograra el FC Astana durante la temporada 2015-2016. Este club tiene su sede en Almaty, Kazajistán, una ciudad que fue capital del país hasta el pasado 1997.

En la actualidad, sigue siendo un centro comercial y cultural para todos los turistas y tiene como puntos de referencia el Museo Central del Estado, donde existen miles objetos históricos del territorio, o el parque Panfilov, que alberga las torres de color amarillo brillantes de la catedral de Zenkov, una iglesia ortodoxa rusa de la época zarista. Otro a dato destacar es que el país está ubicado a unos 300 kilómetros de la frontera con China y es el equipo más oriental que se ha clasificado para el torneo del ‘viejo continente’.

Por qué el Kairat juega la Champions League

