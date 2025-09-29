De dónde es el Kairat Almaty, el rival del Real Madrid en la Champions League

Tras la dura derrota del Real Madrid ante el Atlético de Madrid en el derbi, por 5-2, el conjunto de Xabi Alonso vuelve a su competición fetiche y lo hará ante un desconocido en la competición, el Kairat Almaty, equipo al que se enfrentará en la segunda jornada de la Champions League con las bajas de hasta cinco futbolistas del primer equipo que no han viajado hasta tierras de Kazajistán. Dani Carvajal y Éder Militao, que se lesionaron en el derbi madrileño, se unen a la lista de ausencias en defensa junto a Trent Alexander-Arnold, Antonio Rüdiger y Ferland Mendy.

De dónde es el Kairat Almaty

El Kaira Almaty, tras su clasificación a la Fase Liga de la UEFA Champions League, se convirtió en el segundo equipo kazajo en disputar la mejor competición del mundo a nivel de clubes, después de que lo lograra el FC Astana durante la temporada 2015-2016. Este club tiene su sede en Almaty, Kazajistán, una ciudad que fue capital del país hasta el pasado 1997.

En la actualidad, sigue siendo un centro comercial y cultural para todos los turistas y tiene como puntos de referencia el Museo Central del Estado, donde existen miles objetos históricos del territorio, o el parque Panfilov, que alberga las torres de color amarillo brillantes de la catedral de Zenkov, una iglesia ortodoxa rusa de la época zarista. Otro a dato destacar es que el país está ubicado a unos 300 kilómetros de la frontera con China y es el equipo más oriental que se ha clasificado para el torneo del ‘viejo continente’.

🇰🇿🔜⚽️ Todo lo que necesitas saber sobre nuestro próximo rival, el Kairat Almaty. pic.twitter.com/EyddsEjcvl — Real Madrid C.F. (@realmadrid) September 29, 2025

Por qué el Kairat juega la Champions League

Históricamente, el Kairat, desde su creación en el 1954, perteneció en sus inicios a la Unión Soviética, e incluso se convirtió en uno de los mejores conjuntos de la Liga Soviética de fútbol. No obstante, todo cambió. En un primer momento, la Federación de Fútbol de Kazajistán era parte de la Confederación Asiática, pero en 2002 tomaron la decisión de abandonar y unirse a la UEFA tras detallar que su territorio contaba con un 5% que pertenecía a Europa. De esta forma, Kazajistán consiguió ser parte de la UEFA y desde esa fecha ya disputa eliminatorias mundialistas y sus clubes pueden jugar las diferentes competiciones europeas. Cuántos kilómetros viajará el Real Madrid y horas de vuelo Una auténtica odisea es lo que le espera al Real Madrid en su viaje hacia Almaty. Tal y como hemos apuntado líneas atrás, es el club más oriental que existe en la competición y el club español deberá de viajar unas 13 horas en avión para poder llegar al territorio kazajo. En total hay que recorrer unos 8.168 kilómetros, o lo que es lo mismo, más de 80 horas en coche. Al estar tan alejados del centro de Europa, el Kairat le dará literalmente la vuelta al mundo para disputar la Fase Liga de la Champions League, y viajará alrededor de 44982 kilómetros para cumplir con su calendario en los partidos de fuera de casa, donde tendrá que acudir hasta Londres, Lisboa, Milán y Copenhague.