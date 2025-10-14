Hamás reinicia el régimen del terror en Gaza: ejecuta a 7 palestinos y obliga a verlo a la población

Los terroristas de Hamás están reforzando su control en la Franja de Gaza ayer y hoy martes, según destacan fuentes en la Franja, que incluso informan de que está llevando a cabo ejecuciones públicas de palestinos. Así lo asegura en sus redes la asociación Acom y medios israelíes como Times of Israel. El medio Enlace judío se hace también eco de la ejecución.

Desde que se declarara el alto el fuego el pasado viernes, Hamás ha asesinado al menos a 33 personas en una ofensiva contra gazatíes que los terroristas consideran «colaboracionistas», sostienen ciudadanos de la Franja, que vigilan temporalmente el enclave, informa el citado medio israelí.

En el vídeo difundido en redes se ve a varios terroristas de Hamás ejecutando a siete gazatíes, a quienes, sin juicio previo, acusa ​​de colaborar con las fuerzas israelíes. En las imágenes, terroristas de Hamás arrastran a siete hombres hacia un círculo de personas en la ciudad de Gaza, los obligan a arrodillarse y les disparan por la espalda. Una fuente de Hamás ha confirmado la autenticidad del vídeo de las ejecuciones de palestinos a manos de Hamás, segura Times of Israel.

Los residentes de Gaza afirmaron que los terroristas de Hamás son cada vez más visibles desde este martes, desplegándose a lo largo de las rutas necesarias para la entrega de ayuda humanitaria. Fuentes militares palestinas afirman que decenas de personas han muerto en enfrentamientos entre hombres armados de Hamás y sus rivales en los últimos días.

Las tropas israelíes se han retirado de las áreas urbanas de Gaza bajo el alto el fuego que comenzó la semana pasada hasta la zona acordada, por eso Hamás ha tomado posesión de la zona, ya que aún no se ha formado el gobierno de tecnócratas palestinos supersisado por Trump y Tony Blair.

Enlace judío asegura que Hamás lleva a cabo ejecuciones regularmente en la Franja de Gaza, a pesar de que todas las órdenes de las ejecuciones de palestinos por parte de Hamás deben ser aprobadas por el presidente de la Autoridad Palestina (AP), Mahmud Abbas, quien reside en Ramala, quien impuso una moratoria a las ejecuciones hace varios años.

Pero Hamás ya no reconoce la legitimidad de Abbas y en el pasado ha declarado enfáticamente que la pena de muerte en Gaza puede ejecutarse sin su consentimiento.