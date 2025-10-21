Consulta el horario y el canal de televisión para ver en directo y en vivo el GP de México del Mundial de Fórmula 1 2025 Este GP de México del Mundial de Fórmula 1 2025 se celebrará en el Autódromo Hermanos Rodríguez El Mundial de Fórmula 1 2025 se acerca a su final y todo está muy igualado en la clasificación de pilotos

El Mundial de Fórmula 1 2025 no descansa y después de lo ocurrido en Estados Unidos ahora llega el GP de México que se va a disputar en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Los pilotos ya están listos para afrontar un fin de semana apasionante en el que puede suceder de todo, ya que la emoción por el título está al rojo vivo. Te contamos la fecha, horario y canal de televisión para ver en directo todo lo que ocurra.

Horario del GP de México 2025 de F1

El GP de México, que corresponde a la vigésima jornada del Mundial de Fórmula 1 2025 y que se celebrará en el Autódromo Hermanos Rodríguez, promete ser vibrante y frenética. Y es que no queda nada ya para que termine el campeonato y la lucha por el título está al rojo vivo, por lo que puede suceder cualquier cosa este fin de semana y no ser determinante, ya que quedan varios Grandes Premios por delante para decidir si Oscar Piastri o Lando Norris se coronan sucediendo así a Max Verstappen.

Viernes 24 de octubre

El GP de México del Mundial de Fórmula 1 2025 arrancará este viernes 24 de octubre con las dos primeras sesiones de entrenamientos libres. Los pilotos tendrán que familiarizarse con el trazado del Autódromo Hermanos Rodríguez para obtener buenos resultados el sábado y el domingo. Los seguidores de este campeonato en España van a tener que trasnochar para poder ver todo lo que ocurra en tierras mexicanas.

Entrenamientos libres 1: 20:30 – 21:30 horas.

Entrenamientos libres 2: 00:00 – 1:00 horas. (Madrugada del viernes al sábado).

Sábado 25 de octubre

El sábado 25 de octubre llegará uno de los platos fuertes del GP de México del Mundial de Fórmula 1 2025, ya que después de la última sesión de entrenamientos libres llegará el momento de la clasificación en la que pilotos como Fernando Alonso, George Russell, Carlos Sainz y compañía esperan poder salir lo más adelante posible en la parrilla de salida en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Entrenamientos libres 3: 19:30 – 20:30 horas.

Clasificación del GP de México: 23:00 – 00:00 horas.

Domingo 26 de octubre

El colofón final de este GP de México que se disputa en el Autódromo Hermanos Rodríguez llegará el domingo 26 de octubre con la carrera en la que los pilotos intentarán acabar entre los diez primeros para sumar puntos para la clasificación del Mundial de Fórmula 1 2025. Todo está programado para que comience a las 21:00 horas, una menos en las Islas Canarias, y los monoplazas tendrán que dar un total de 71 vueltas al trazado mexicano.

GP de México: 21:00 horas (71 vueltas).

A qué hora es la carrera de F1 en el GP de México: horario de la Fórmula 1

La vigésima jornada del Mundial de Fórmula 1 2025, que es este GP de México, va a tener de todo porque la emoción que se está viviendo en este campeonato no se ve desde hace años. La carrera de este Gran Premio que se corre en el Circuito Hermanos Rodríguez fue fijada para el domingo 26 de octubre y todo comenzará a las 21:00 horas (horario peninsular).

Dónde ver gratis el GP de México de Fórmula 1 en directo online y en qué canal de TV

Dazn fue el medio de comunicación que adquirió los derechos televisivos para emitir en nuestro país en exclusiva todo lo que ocurra en el Mundial de Fórmula 1 2025. Los entrenamientos libres, clasificaciones, carreras al sprint y Grandes Premios se podrán ver por esta vía. Esto se traduce en que el GP de México se podrá ver por televisión en directo a través del canal Dazn F1, que está disponible en diferentes plataformas. Hay que recordar que este canal es de pago y habrá que estar suscrito para ver todo lo que suceda en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Además, todos los amantes de este deporte que siguen el Mundial de Fórmula 1 2025 y aficionados de Carlos Sainz y Fernando Alonso también podrán ver en directo en streaming y en vivo online mediante la aplicación de Dazn todo lo que suceda en el GP de México. Esta app estará disponible para ser descargada en teléfonos móviles, smarts TVs y tablets, pero este operador pondrá también a disposición de sus clientes su página web para que puedan acceder a ver lo que suceda en el Autódromo Hermanos Rodríguez y no perderse ni un solo detalle del fin de semana.

Por otro lado, como es habitual, en la web de OKDIARIO encontrarás la mejor información sobre todo lo que ocurra en este Mundial de Fórmula 1 2025 y en este fin de semana en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Narraremos en directo la clasificación y la carrera del GP de México y cuando termine cada prueba publicaremos las crónicas y las reacciones de Fernando Alonso y Carlos Sainz.

Dónde escuchar por la radio el GP de México de F1

Todos aquellos aficionados del Mundial de Fórmula 1 2025 que no puedan ver en directo por televisión o en streaming y en vivo online este GP de México deben saber que podrán escucharlo por la radio gratis. Emisoras como Cope, la Ser, Radio Marca, Onda Cero o RNE podrán conectar con el Autódromo Hermanos Rodríguez para contar minuto a minuto todo lo que estén haciendo los pilotos sobre el asfalto.

Circuito del GP de México de F1

El Autódromo Hermanos Rodríguez, situado en Ciudad de México, será el escenario donde se celebrará este apasionante GP de México del Mundial de Fórmula 1 2025. Se trata de uno de los trazados más famosos del Gran Circo, ya que el primer Gran Premio que se disputó allí fue en 1963. Tiene un total de 17 curvas y una longitud de 4,304 kilómetros. Los pilotos tendrán que dar 71 vueltas y fue Valtteri Bottas, en 2021, el que consiguió parar el cronómetro en 1:17:774 para firmar la vuelta rápida.