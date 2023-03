Fabrizio Borra, el hombre que siempre le lleva el casco a Fernando Alonso

Fernando Alonso es una de las personas más reconocidas del mundo del automovilismo, no sólo de la actualidad, si no en toda la historia, sobre todo en lo referente al Campeonato del Mundo de Fórmula 1. El piloto asturiano, doble campeón mundial en 2005 y 2006, continúa en activo actualmente con 41 años de edad y lo hace con ilusiones renovadas pero con un equipo en el que los nombres clave continúan siendo los mismos de siempre. Uno de ellos es el italiano Fabrizio Borra, un hombre muy importante para Alonso más allá de lo que se ve en las imágenes, con la particular faceta de llevarle el casco antes de las carreras.

Borra, veterano italiano relacionado con el mundo del deporte, es el fisioterapeuta personal de Fernando Alonso, desde que este diera sus primeros pasos en la Fórmula 1. Se conocieron hace muchos años y su relación es fantástica, más allá de lo meramente profesional, convirtiéndose Fabrizio en un gran consejero para Alonso, además de su persona de mayor confianza en todo lo que tiene que ver con el tema físico. Allá donde va Fernando, va Borra, y en 2023, tras su fichaje por Aston Martin veremos al italiano muy cerca de la escudería británica, aunque siempre como complemento a Fernando Alonso.

En su perfil de Instagram podemos ya ver a Fabricio Borra ataviado con los colores de Aston Martin, escudería por la que ha fichado como parte del equipo personal de Fernando Alonso. En la descripción del mencionado perfil del veterano fisioterapeuta italiano también podemos ver su página web, que le desvela como un profesional intachable cuya relevancia va más allá del mundo de la Fórmula 1.

Borra ya contaba con una trayectoria profesional en la Fórmula 1 antes de conocer a Fernando Alonso. El italiano había trabajado con pilotos como Patrese o Jarno Trulli y conoció al asturiano en el equipo del debut de este en el gran circo, Minardi. Desde entonces, en 2001 no se han separado y Alonso, que le llama cariñosamente, Fabri, se marchó con él a McLaren, regresó a Renault y después emigró a Ferrari, para pasar otra vez por los británicos y los franceses antes de esta última etapa en Aston Martin. Distintas escuderías, distintos colores, pero siempre algo en común, la presencia de Fabrizio Borra junto a él.

Fernando Alonso, ‘único’ para Borra

Borra no sólo trabaja con Fernando Alonso ni tampoco es exclusivo del mundo de la Fórmula 1. El fisioterapeuta italiano tiene relación con otros grandes deportistas como el motociclista Andrea Dovizioso, el atleta Gianmarco Tamberi o el ciclista Elia Viviani, todos ellos de su misma nacionalidad. Sin embargo, y aunque la relación personal es fluida con todos ellos, ninguna como la que guarda con Fernando Alonso, con una confianza infinita que se puede ver en los caminos hacia la parrilla en cada Gran Premio de Fórmula 1, con Borra portando el casco del piloto español.