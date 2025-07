Dónde se juega el EuroBasket 2025: todas las sedes y dónde juega España

La espera ha llegado su fin. El EuroBasket 2025 dará el pistoletazo de salida el próximo día 27 de agosto y cerrará sus puertas tres semanas después, es decir, el día 14 de septiembre, con la gran final del campeonato continental, y donde España buscará revalidar el título conquistado en el pasado año 2023.

España, por su parte, debutará en la competición el día 28 ante Georgia. Dos días más tarde, es decir, el 30, disputará su segundo enfrentamiento ante Bosnia-Herzegovina. El 31, ante Chipre. El 2 de septiembre, ante Italia; y, para finalizar la fase de grupos, jugará ante Grecia el 4 de septiembre. Hay que destacar que todos los partidos de la selección española se disputarán en esta primera fase en Limasol, Chipre.

Grupos del Eurobasket 2025

Grupo A (Riga): Portugal, Estonia, Letonia, Turquía. Serbia y República Checa

Grupo B (Tampere): Alemania, Finlandia, Gran Bretaña, Lituania, Suecia y Montenegro

Grupo C (Limasol): Chipre, Italia, Georgia, España, Grecia y Bosnia

Grupo D (Katowice): Islandia, Francia, Estonia, Polonia, Bélgica e Israel

Fechas más importantes

Tal y como hemos apuntado líneas atrás, el campeonato europeo arrancará el próximo 27 de agosto, con la fase de grupos, que finalizará el 5 de septiembre, y acabará el próximo 14 de septiembre con la gran final del torneo, donde se medirán los dos mejores equipos del EuroBasket 2025 por el ansiado título europeo.

Fase de grupos: 27 de agosto – 5 de septiembre

Octavos de final: 6 y 7 septiembre

Cuartos de final: 9 y 10 septiembre

Semifinales: 12 de septiembre

Final: 14 de septiembre

Sedes

El EuroBasket 2025 se disputará en cuatro países distintos: Letonia, Finlandia, Chipre y Polonia. En todos ellos, se disputarán la fase regular de cada respectivo grupo y donde tendrán asignados un escenario para que los equipos compitan entre sí.

Grupo A – Xioami Arena, Riga (Letonia): 11.200 espectadores

Grupo B – Nokia Arena, Tampere (Finlandia): 13.455 espectadores

Grupo C – Spyros Kyprianou Center, Limassol (Chipre): 9.600 espectadores

Grupo D – Spodek Arena, Katowice (Polonia): 11.036 espectador

