¿Desde dónde narran Antonio Lobato y Pedro de la Rosa las carreras de Fórmula 1?

La Fórmula 1 se ha convertido ya desde hace años, coincidiendo con la explosión de Fernando Alonso, en uno de los deportes más seguidos por el espectador desde España. Por la logística de la competición, así como también por la localización de esta, el Campeonato del Mundo de F1 se sigue a través de las emisiones por televisión, con varias caras visibles como son en este caso el narrador Antonio Lobato y el comentarista y experto en la materia, Pedro Martínez de la Rosa, quienes forman un tándem de sobra conocido para los amantes del Gran Circo.

Lobato y De la Rosa forman un dúo inseparable que durante algunos años, debido a la ausencia del primero en las retransmisiones, dejaron falto del algo al telespectador. El regreso de Antonio, al que siempre se ha asociado a la figura de Fernando Alonso, ha hecho que vuelva a hacer pareja con un Pedro cuyos comentarios técnicos vienen acompañados de una gran habilidad comunicativa, no demasiado habitual en profesionales del deporte.

Desde hace un tiempo, la plataforma de contenidos deportivos, DAZN, es la encargada de emitir para España las carreras y todo lo que suceda en los Grandes Premios del Campeonato del Mundo de Fórmula 1 y Antonio Lobato y Pedro Martínez de la Rosa, junto a otros compañeros que completan el elenco de profesionales, son los principales conductores de los programas relacionados con la F1 y que además de en la plataforma mencionada también se pueden seguir a través de Movistar+.

Sin embargo, una de las grandes preguntas que se hace el público es desde dónde y cómo ven Antonio Lobato y Pedro Martínez de la Rosa las carreras, en las que tanta pasión y conocimiento aportan desde la narración del primero y los comentarios del segundo. Lobato y De la Rosa no acuden in situ a las localizaciones del Gran Premio en cuestión, algo que ya no se hace en la mayoría de deportes salvo eventos o partidos seleccionados, si no que realizan su aportación desde la sede de DAZN, en Madrid, donde a través de una cabina ven ambos la carrera o la sesión de clasificación y van contando lo que ven a través de las pantallas de televisión, así como en las imágenes alternativas con las que cuentan y que pueden aportar lo que sucede en boxes o simplemente estadísticas que de por sí no llegan de primera mano al espectador que sigue la competición de F1 desde su casa.

Lobato y De la Rosa se hacen virales

En los últimos meses se ha convertido en algo común ver fragmentos de lo que sucede desde esta cabina desde la que Antonio Lobato y Pedro Martínez de la Rosa, cantan todo lo que ven en un Gran Premio de Fórmula 1. Así, hemos podido comprobar lo inquieto que se pone el periodista asturiano en los momentos cumbre de competición, levantándose incluso sobre su asiento, en unos gestos que contrastan con la mayor tranquilidad de De la Rosa, el encargado de aportar una visión más técnica y experimentada en condición de ex piloto de Fórmula 1.