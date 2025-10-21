Horario del Athletic - Qarabag: cuándo es el partido de la Champions League y cómo ver en directo por TV gratis y en vivo online.

El Athletic Club sigue persiguiendo su primera victoria en esta edición de la Champions League y tras perder sus dos primeros encuentros espera poder lograr el triunfo ante un equipo ante el que, a priori, es favorito. Se trata del Qarabag, que visita San Mamés en la tercera fecha de la fase de liga, y los del Txingurri Valverde esperan regalarle un triunfo a sus aficionados. A continuación te contamos cuándo se juega, el horario y el canal de televisión para ver en directo este choque de los rojiblancos.

Cuándo se juega el Athletic Club – Qarabag: el partido de la Champions League

El Athletic Club recibe en San Mamés al Qarabag para disputar el partido que corresponde a la jornada 3 de la fase de liga de la Champions League. En este partidazo que disputarán los de Ernesto Valverde los vascos están necesitados para lograr los tres puntos, ya que por ahora han perdido frente al Arsenal y contra el Borussia Dortmund en lo que llevamos de la máxima competición continental. Delante tendrán a un rival asequible, pero que puede dar mucha guerra y si no que se lo pregunten al Atlético de Madrid, que ya sufrió al equipo de Azerbaiyán hace años.

Horario del Athletic Club – Qarabag de la Champions League

La UEFA programó este apasionante Athletic Club – Qarabag de la jornada 3 de la fase de liga de la Champions League para este miércoles 22 de octubre. El organismo que controla el fútbol del viejo continente ha fijado este choque en el horario de las 18:45 horas, una menos en las Islas Canarias. Se espera que todo pueda transcurrir con total normalidad en la previa entre los aficionados para que el duelo comience de manera puntual en San Mamés.

Dónde ver el Athletic Club vs Qarabag en televisión y en vivo online

Movistar+ fue el medio de comunicación que adquirió los derechos televisivos para retransmitir en exclusiva en nuestro país todos los partidos que se disputen en la máxima competición continental. Este Athletic Club – Qarabag que corresponde a la jornada 3 de la fase de liga de la Champions League se podrá ver en directo por televisión a través del canal Movistar Liga de Campeones. Hay que destacar que este canal es de pago y forma parte de un paquete de suscripción al que habrá que estar abonado para ver el choque que se juega en San Mamés, por lo que no se podrá ver gratis en abierto.

Además, todos los hinchas del conjunto vasco y seguidores de las diferentes competiciones europeas en general también podrán ver este Athletic Club – Qarabag de la jornada 3 de la fase de liga de la Champions League mediante la aplicación de Movistar+. Esta app está disponible para ser descargada en dispositivos como teléfonos móviles, tablets y smarts TVs, pero este medio de comunicación también pondrá a disposición de sus clientes su página web para que no se pierdan nada de lo que suceda en San Mamés.

Por otro lado, en la web de OKDIARIO te ofreceremos la mejor información sobre todo lo que ocurra en esta apasionante jornada 3 de la fase de liga de la Champions League, donde prestaremos especial atención a los cinco equipos españoles que jugarán. Cuando termine el encuentro publicaremos la crónica y también compartiremos las reacciones importantes que se puedan producir en San Mamés.

Dónde escuchar por radio en directo el Athletic Club – Qarabag de la Champions League

Los hinchas del cuadro vasco que no puedan ver en directo por televisión y en streaming y en vivo online este Athletic Club – Qarabag correspondiente a la jornada 3 de la fase de liga de la Champions League deben saber que podrán escucharlo por la radio gratis. Emisoras como Cope, la Ser, RNE, Radio Marca u Onda Cero conectarán con San Mamés para narrar minuto a minuto todo lo que hagan los pupilos de Ernesto Valverde en La Catedral.

Dónde se juega y quién es el árbitro del Athletic Club – Qarabag

El Estadio de San Mamés, ubicado en la ciudad de Bilbao y conocido como La Catedral, será el escenario donde se dispute este vibrante Athletic Club – Qarabag de la jornada 3 de la fase de liga de la Champions League. Este recinto deportivo fue inaugurado en 2013 y tiene capacidad para recibir a unos 53.000 espectadores. Hay que destacar que fue una de las sedes escogidas para albergar partidos del Mundial 2030 que España organizará junto a Marruecos y Portugal.

La UEFA designó al árbitro Igor Pajac para que dirija la contienda entre el Athletic Club y el Qarabag en la jornada 3 de la fase de liga de la Champions League. Al frente del VAR estará Fedayi San por lo que tendrá que revisar todas las jugadas polémicas que se le escapen a su compañero para, si lo estima oportuno, avisarle por el pinganillo y recomendarle que vaya a analizarla al monitor que estará en la banda de San Mamés.