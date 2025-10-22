La AEMET confirma la nueva amenaza a Valencia y Alicante: «Rachas muy fuertes de viento»

La Comunidad Valenciana sigue en modo primavera durante esta semana con temperaturas que superarán los 30 ºC en la provincia de Alicante. La AEMET también ha avisado que durante la jornada del miércoles 22 de octubre también puede aparecer un protagonista inesperado: el viento con fuertes rachas en la provincia de Valencia y Alicante. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el tiempo en la Comunidad Valenciana este miércoles 22 de octubre.

El ‘veroño’ sigue instalado en la Comunidad Valenciana y durante este miércoles 22 de octubre la AEMET ha confirmado temperaturas primaverales en el Mediterráneo. En la provincia de Alicante se llegará a los 31 ºC en la capital, Elche y Orihuela, con temperaturas mínimas durante la noche que superarán los 20 ºC.

«Cielo poco nuboso con intervalos de nubes altas. Temperaturas mínimas en ligero ascenso y máximas sin cambios. Viento moderado del oeste, con intervalos de fuerte durante las horas centrales, sin descartar rachas muy fuertes en el interior norte», ha confirmado la AEMET con respecto al tiempo en la provincia de Alicante.

En la provincia de Valencia se llegará a los 30 ºC en la capital del Turia, pero el viento será el protagonista del día en el interior, como ha confirmado la AEMET en su predicción diaria. «Viento moderado del oeste, con intervalos de fuerte durante las horas centrales, sin descartar rachas muy fuertes en el interior», ha informado en su página web.

En Castellón también se llegará a los 30 ºC, llegando también a los 28 ºC en la capital de la provincia. Las mínimas estarán en 13 ºC durante la noche en zonas del interior como Morella. «Cielo poco nuboso con intervalos de nubes altas. Temperaturas mínimas en ascenso y máximas sin cambios. Viento moderado del oeste, con intervalos de fuerte durante las horas centrales», ha informado la AEMET.

Fuertes rachas de viento en Valencia y Alicante

El Servicio Estatal de Meteorología ha avisado de fenómenos significativos en la Comunidad Valenciana durante este miércoles. «No se descartan rachas muy fuertes de viento del oeste en el interior de Valencia y norte de Alicante», ha avisado la AEMET.

La predicción del tiempo de la AEMET en la Comunidad Valenciana para este miércoles 22 de octubre es la siguiente:

Cielo poco nuboso con intervalos de nubes altas en general y nubes bajas en el interior de Valencia, donde no se descarta algún chubasco aislado por la mañana. Temperaturas mínimas en ascenso y máximas sin cambios. Viento moderado del oeste, con intervalos de fuerte durante las horas centrales, sin descartar rachas muy fuertes en el interior de Valencia y norte de Alicante.