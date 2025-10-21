La AEMET avisa en la Comunidad Valenciana: rachas fuertes de viento y subida de temperaturas

La Comunidad Valenciana vivirá otro día primaveral este martes 21 de octubre. La AEMET ha vuelto a avisar por la subida de las temperaturas y en la provincia de Alicante y Valencia se llegará hasta los 29 ºC. La Agencia Estatal de Meteorología también ha avisado sobre la posibilidad de que aparezcan «rachas muy fuertes de viento del oeste en el interior de Valencia». Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el tiempo en la Comunidad Valenciana para este martes 21 de octubre.

El ‘veroño’ sigue presente en la Comunidad Valenciana en esta tercera semana de octubre, donde se esperan temperaturas altas en las provincias de Alicante, Valencia y Castellón. La DANA Alice ha desembocado en tiempo primaveral en la zona del Mediterráneo con temperaturas máximas que se acercan a los 30 ºC. Así que, después de un fin de semana de buen tiempo en la Comunidad Valenciana, los termómetros seguirán al alza durante la semana.

En la provincia de Alicante se superarán los 30 ºC, llegando a los 31 ºC en Elche y Orihuela. En Alicante se llegará a los 29 ºC en las primeras horas de la tarde y las mínimas suben hasta los 20 ºC durante la noche. «Poco nuboso con intervalos de nubes altas. Temperaturas en ascenso. Viento moderado del oeste, con intervalos de fuerte durante las horas centrales», dice la AEMET con respecto a la predicción del tiempo en la Comunidad Valenciana.

En Valencia también se llegará a los 29 ºC en la capital con una mínima de 19 ºC durante la noche. En Gandía (28 ºC) también se acercarán a los 30 ºC y en Onteniente se llegará a los 27 ºC. «Viento moderado del oeste, con intervalos de fuerte durante las horas centrales, sin descartar rachas muy fuertes en el interior», ha dicho la AEMET.

En la provincia de Castellón se registrarán las temperaturas más bajas de toda la Comunidad Valenciana. En la capital, la máxima será de 26 ºC y 16 ºC de mínima. En el interior norte las temperaturas serán más propias del otoño, con mínimas de 11 ºC y máximas de 23 ºC en Morella.

Aviso de la AEMET por el viento en la Comunidad Valenciana

La AEMET ha avisado de fenómenos significativos en el tiempo de la Comunidad Valenciana para este martes 21 de octubre. «No se descartan rachas muy fuertes de viento del oeste en el interior de Valencia», ha avisado la Agencia Estatal de Meteorología con respecto a estas rachas de viento que podrían aparecer en el interior de la provincia de Valencia.

La predicción de la AEMET con el tiempo en la Comunidad Valenciana para este martes 21 de octubre es la siguiente:

En el tercio norte, intervalos nubosos, sin descartar algún chubasco aislado; en el resto, poco nuboso con intervalos de nubes altas. Temperaturas en ascenso en el tercio sur y sin cambios en el resto. Viento moderado del oeste, con intervalos de fuerte durante las horas centrales, sin descartar rachas muy fuertes en el interior de Valencia.