La Comunidad Valenciana inicia la semana con cambio radical en el tiempo

Bajan las temperaturas en la Comunidad Valenciana. Cambia el tiempo en las provincias de Alicante, Valencia y Castellón durante la jornada de este lunes 6 de octubre. La AEMET ha confirmado el descenso de las máximas y mínimas después de un fin de semana marcado por las elevadas temperaturas para la época del año. Tampoco se descartan las precipitaciones en la provincia de Alicante. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el tiempo en la Comunidad Valenciana para este lunes 6 de octubre.

La Comunidad Valenciana inicia la temperatura con un cambio drástico en las temperaturas. Después de un fin de semana de calor, principalmente en la provincia de Alicante, la AEMET ha confirmado un descenso pronunciado de las máximas y mínimas. «Temperaturas mínimas en descenso en la mitad norte y con cambios ligeros en el sur; máximas en descenso, ligero o sin cambios en la provincia de Valencia», ha confirmado la Agencia Estatal de Meteorología a través de su página web.

De esta forma, la máxima en Alicante caerá hasta los 25 ºC en la primera hora de la tarde y la mínima descenderá hasta los 18 ºC durante la noche. En Elche la máxima será de 24 ºC con mínimas de 17 ºC y en Alcoy las mínimas caerán hasta los 13 ºC durante la noche, en temperaturas ya propias del otoño.

En Valencia, las temperaturas máximas no pasarán de los 23 ºC con mínimas de 17 ºC y en Castellón las mínimas caerán hasta los 14 ºC. Morella será uno de los puntos más fríos de la Comunidad Valenciana con una temperatura mínima de 6 ºC durante la noche.

El tiempo en la Comunidad Valenciana

Para este lunes 6 de octubre tampoco se descartan precipitaciones en la provincia de Alicante, donde hay altas posibilidades de que llueva durante la jornada. «Probables precipitaciones débiles en Valencia y Alicante, más probables en el litoral, que tenderán a remitir a partir de la tarde», ha confirmado la AEMET con respecto al tiempo en la Comunidad Valenciana.

Esta es la predicción del tiempo de la AEMET publicada en su página web oficial:

Cielo con intervalos de nubes, excepto en el norte de Castellón, tendiendo a poco nuboso durante la segunda mitad del día. No se descartan brumas o bancos de niebla matinales en el interior de Valencia y Alicante. Probables precipitaciones débiles en Valencia y Alicante, más probables en el litoral, que tenderán a remitir a partir de la tarde. Temperaturas mínimas en descenso en la mitad norte y con cambios ligeros en el sur; máximas en descenso, ligero o sin cambios en la provincia de Valencia. Viento flojo del noroeste en el norte de Castellón y de dirección variable en el resto por la mañana, tendiendo en las horas centrales a componente sur en el litoral y a componente este en el interior.