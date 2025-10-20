La AEMET confirma un giro radical del tiempo en la Comunidad Valenciana: «Máximas en ascenso»

Suben las temperaturas en la Comunidad Valenciana este lunes 20 de octubre. La AEMET ha confirmado que los termómetros registrarán máximas de hasta los 29 ºC en la provincia de Valencia. La Agencia Estatal de Meteorología tampoco descarta precipitaciones débiles a primera hora este lunes. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la predicción del tiempo en la Comunidad Valenciana para este lunes 20 de octubre.

La DANA Alice ya es historia en la Comunidad Valenciana y, después de un fin de semana primaveral a la vera del Mediterráneo, las temperaturas siguen en aumento en este «veroño» de la tercera semana de octubre. Después de la tempestad ha vuelto el calor a las provincias de Alicante, Valencia y Castellón. Los termómetros registrarán máximas de hasta 29 ºC en la capital de la comunidad, con una mínima de 16 ºC durante la noche.

En Alicante se llegarán en las horas cálidas del día hasta los 27 ºC, siendo la máxima en la provincia de 28 ºC en Orihuela y Dénia. «Predominio de poco nuboso. Temperaturas en ascenso. Viento del oeste, moderado en las horas centrales y flojo a primeras y últimas horas», ha informado la AEMET en su predicción sobre el tiempo en esta zona de la Comunidad Valenciana. En la provincia de Castellón también habrá temperaturas de 29 ºC, concretamente en La Vall d’Uixó. En la capital de la provincia se llegará hasta los 27 ºC, con mínimas de 16 ºC durante la mañana.

Cambia el tiempo en la Comunidad Valenciana

La AEMET no ha descartado «precipitaciones débiles» a primeras horas de este lunes 20 de octubre. Concretamente, pueden aparecer lluvias durante la primera hora de la mañana en el interior norte de la provincia de Castellón y en la provincia de Valencia. La predicción del tiempo del Servicio Estatal de Meteorología es la siguiente:

En el tercio norte, nuboso o muy nuboso sin descartar precipitaciones débiles a primeras horas; en el resto, predominio de poco nuboso. Temperaturas en ascenso, salvo las máximas del interior de Valencia, que permanecerán sin cambios. Viento del oeste, moderado en las horas centrales y flojo a primeras y últimas horas.