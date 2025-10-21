El vicepresidente de Estados Unidos, J. D. Vance, ha asegurado este martes 21 de octubre en Israel de forma rotunda que los terroristas de Hamás deben desarmarse como condición para consolidar el alto el fuego y avanzar en la reconstrucción y la seguridad en la Franja de Gaza. Vance ha situado esa exigencia en el centro del plan de paz —el llamado plan de 20 puntos— y ha subrayado que su puesta en práctica requerirá tiempo y una robusta estructura de seguridad y ayuda humanitaria. Vance ha destacado que «Hamás tiene que desarmarse, esta paz va a ser duradera».

En una rueda de prensa en el centro de coordinación estadounidense‑israelí en Kiryat Gat, Vance ha advertido que, aunque los combatientes que cooperen podrían recibir clemencia, esa clemencia no ampara la violencia interna: «No van a poder matarse entre ellos ni atacar a otros palestinos», ha destacado, y ha remarcado que el proceso de desarme «va a llevar algo de tiempo». Vance ah acudido a Israel con el enviado de Donald Trump Steve Witkoff y el yerno de Trump Jared Kushner.

Vance también ha abordado la delicada tarea de recuperar los cuerpos de 15 rehenes fallecidos que aún permanecen en la Franja de Gaza: «Esto es difícil. No va a ocurrir de la noche a la mañana», ha explicado. Algunos cuerpos están «enterados bajo miles de kilos de escombros» y de otros «nadie siquiera sabe dónde están», ha advertido, aunque ha defendido que eso no exime de los esfuerzos diplomáticos y operativos para localizarlos y devolverlos a sus familias.

.@VP and @SLOTUS are greeted by @USAmbIsrael and other dignitaries upon landing in Israel earlier today. The Vice President will join other officials in the region in working on next steps in the Trump Administration’s Gaza Peace Deal. pic.twitter.com/0hCrXpR5x1 — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) October 21, 2025

El vicepresidente ha señalado que la propuesta estadounidense cuenta con el respaldo no solo de Israel, sino también de países del Golfo, y que Washington trabaja con aliados para instaurar el aparato de seguridad y la logística humanitaria necesarios para que el acuerdo sea duradero. «Si Hamás no coopera —ha añadido—, entonces, como ha dicho el presidente, Hamás será aniquilado».

Vance ha presentado la hoja de ruta estadounidense como una combinación de incentivos (clemencia y reintegración para los terroristas de Hamás que depongan las armas) y de advertencias (respuesta contundente si los terroristas de Hamás rechazan el desarme), todo ello en paralelo a las tareas, complejas y lentas, de recuperación de los cuerpos de los rehenes asesinados del 7 de octubre de 2023 y reconstrucción de la Franja de Gaza.