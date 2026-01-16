El presidente de EEUU, Donald Trump, ha designado este viernes al ex primer ministro británico Tony Blair, a varios miembros del actual gabinete estadounidense y empresarios para formar parte del consejo fundador que pondrá en marcha el Consejo de Paz encargada de supervisar las próximas fases del alto el fuego en la Franja de Gaza. Una suerte de gobierno de transición para Gaza previsto en la segunda fase del plan de paz, recién inaugurado.

Bajo la presidencia de Trump, se ha formado un Consejo de Paz, compuesto por «líderes con experiencia en diplomacia, desarrollo, infraestructura y estrategia económica», según la Administración Trump. Los miembros designados son:

Marco Rubio, secretario de Estado de EEUU,

secretario de Estado de EEUU, Steve Witkoff, enviado especial de EEUU al Medio Oriente.

enviado especial de EEUU al Medio Oriente. Jared Kushner asesor y yerno de Trump.

asesor y yerno de Trump. Tony Blair, ex primer ministro británico.

ex primer ministro británico. Marc Rowan, director ejecutivo de Apollo Global Management.

director ejecutivo de Apollo Global Management. Ajay Banga , presidente del Banco Mundial.

, presidente del Banco Mundial. Robert Gabriel, viceconsejero de Seguridad Nacional de EEUU.

«El Consejo de Paz desempeñará un papel esencial en el cumplimiento de los 20 puntos del plan presidencial, proporcionando supervisión estratégica, movilizando recursos internacionales y garantizando la rendición de cuentas a medida que Gaza transita del conflicto a la paz y al desarrollo», reza el comunicado de la Casa Blanca donde se han dado a conocer los nombramientos.

Cada integrante asumirá la dirección de áreas clave como la consolidación institucional, las relaciones regionales, la reconstrucción y la atracción de inversiones, añade.

Además, la Administración Trump crea el Comité Nacional para la Administración de Gaza (NCAG), «un paso vital en la puesta en marcha de la Fase Dos de su Plan Integral para Poner Fin al Conflicto de Gaza.»

Comité Nacional para la Administración de Gaza

Dicho comité estará dirigido por Ali Sha’ath, un experimentado economista y funcionario palestino, que el comunicado define como «un líder tecnocrático ampliamente respetado que supervisará la restauración de los servicios públicos esenciales, la reconstrucción de las instituciones civiles y la estabilización de la vida cotidiana en Gaza, sentando las bases para una gobernanza autosostenible a largo plazo».

Cada miembro del Comité Ejecutivo supervisará una cartera definida, tarea esta «fundamental para la estabilización y el éxito a largo plazo de Gaza, incluyendo, entre otras cosas, la creación de capacidad de gobernanza, las relaciones regionales, la reconstrucción, la atracción de inversiones, la financiación a gran escala y la movilización de capital».

Además, Trump ha designado como asesores principales del Consejo de Paz para Gaza a Aryeh Lightstone, escritor y asesor principal del embajador de EEUU en Israel de 2017 a 2021 encargado de poner en marcha los Acuerdos de Abraham, y Josh Gruenbaum, comisionado del Servicio Federal de Adquisiciones de EEUU. Serán los «encargados de liderar la estrategia y las operaciones diarias y traducir el mandato del Consejo y las prioridades diplomáticas en una ejecución disciplinada».

El Alto Representante para Gaza de Trump

Nickolay Mladenov, miembro del Consejo Ejecutivo, es el Alto Representante para Gaza elegido por Trump. El diplomático búlgaro, enviado de la ONU a Oriente Próximo entre 2015 y 2020, actuará como enlace sobre el terreno entre el Consejo de Paz y el Comité para la Administración de Gaza. Apoyará la supervisión del Consejo en todos los aspectos de la gobernanza, la reconstrucción y el desarrollo de Gaza, «garantizando al mismo tiempo la coordinación entre los pilares civil y de seguridad», destaca la Casa Blanca.

Por su parte, el mayor general Jasper Jeffers, jefe del Comando Central de Operaciones Especiales de EEUU, ha sido designado comandante de la Fuerza Internacional de Estabilización (ISF), para «establecer la seguridad, preservar la paz y establecer un entorno duradero libre de terrorismo». Liderará las operaciones de seguridad, apoyará la desmilitarización integral y permitirá la entrega segura de ayuda humanitaria y materiales de reconstrucción, revela la Casa Blanca.

En apoyo a la Oficina del Alto Representante y el Comité para la Administración de Gaza, «se está estableciendo un Consejo Ejecutivo de Gaza», añade la nota. Este consejo «contribuirá a una gobernanza eficaz y a la prestación de servicios de primera clase que fomenten la paz, la estabilidad y la prosperidad de la población de Gaza.» Los miembros designados son: