Emmanuele Macron, presidente de Francia, pedirá a la UE que active por primera vez la medida anticoerción que los 27 aprobaron en 2023. Es la respuesta que quiere impulsar Macron por parte de Europa a las amenazas de Donald Trump, presidente de Estados Unidos, de imponer aranceles de hasta el 25% a partir de junio a los países europeos que defiendan a Groenlandia de las intenciones de EEUU de tomar el control de la isla.

Macron ya había advertido este sábado de que «las amenazas arancelarias son inaceptables» y aseguró que los europeos responderán «de manera unida y coordinada si estas se confirmaran».

Esta medida anticoercitiva es conocida como el bazuca comercial de la UE y restringiría las importaciones de productos estadounidenses, podrá imponer tarifas aduaneras a sus productos o restringir a sus empresas el acceso a licitaciones públicas europeas.

Es la respuesta del presidente francés a los aranceles de Trump. En una publicación en Truth Social, el presidente estadounidense afirmó que a partir del 1 de febrero entrarían en vigor aranceles del 10% para Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, Gran Bretaña, Países Bajos y Finlandia. Esos aranceles aumentarían al 25% el 1 de junio y se mantendrían hasta que se alcance un acuerdo para que Estados Unidos lleve a cabo la «compra completa y total» de Groenlandia, según dijo Trump.

Estos países europeos son los que han manifestado su apoyo a Dinamarca y Groenlandia y los que han mandado militares a la isla para disuadir a Trump de un posible ataque por la fuerza a la isla para ocuparla.

Aunque, tras las amenazas de Trump, uno de ellos, Alemania, ha decidido retirar a los militares que envió a la isla. Los 15 militares alemanes desplegados en Groenlandia en «misión de reconocimiento» han abandonado el territorio ártico tras interpretar su presencia allí como una amenaza a sus intentos de anexión.