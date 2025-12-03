La OTAN responde a Putin: «Estamos dispuestos a hacer todo lo que sea necesario para proteger a Europa»

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha lanzado este miércoles 3 de diciembre un mensaje contundente en respuesta a las recientes amenazas del presidente ruso, Vladímir Putin: «La OTAN está dispuesta a hacer todo lo que sea necesario para proteger a Europa», ha destacado Rutte desde Bruselas, donde se han reunido los ministros de Asuntos Exteriores de los países miembros de la OTAN.

Las declaraciones de Rutte se producen tras las palabras del líder ruso del martes, quien afirmó que «No queremos guerra, pero si la buscáis, Rusia está preparada». Estas declaraciones se produjeron poco antes de que Putin recibiera en el Kremlin a la delegación estadounidense formada por Steve Witkoff y Jared Kushner. La reunión se produjo durante cinco horas, aunque terminó sin ningún anuncio de acuerdo.

En su rueda de prensa de este miércoles, Rutte ha subrayado que la OTAN es una alianza defensiva, pero ha dejado claro que «estamos listos y dispuestos a hacer lo que sea necesario para proteger a nuestros mil millones de habitantes y asegurar nuestro territorio».

Apoyo a Ucrania y el papel de Trump

En relación con Ucrania, Rutte ha asegurado que todos los aliados desean poner fin al derramamiento de sangre, mientras ha elogiado los esfuerzos del presidente de Estados Unodos Donald Trump para avanzar en un plan de paz. “Solo hay una persona en todo el mundo capaz de romper el estancamiento… ese es el presidente estadounidense Donald J. Trump”, afirmó, en unas declaraciones que han sido interpretadas por algunos analistas como un respaldo personal al exmandatario.

A pesar de este reconocimiento, el secretario general insistió en que el compromiso de la OTAN con Ucrania debe mantenerse firme, condenando los continuos ataques rusos: “Nuestro apoyo debe continuar sin cesar para ayudar a Ucrania a defenderse hoy y disuadirse mañana, por su propio bien y por el nuestro”.

Iniciativa PURL: armas de EEUU para Kiev

Rutte también anunció avances concretos dentro de la alianza: dos tercios de los aliados han firmado ya el programa PURL, impulsado en julio por la OTAN. Esta iniciativa permite que los aliados europeos y Canadá adquieran armas de Estados Unidos para enviarlas a Ucrania, con el objetivo de reforzar la defensa ucraniana y mantener la presión sobre Moscú.

Según explicó Rutte, el programa PURL ya ha recaudado 4.000 millones de dólares y se espera alcanzar los 5.000 millones antes de final de año. Asimismo, confió en que en 2026 se mantenga un ritmo de aportaciones de 1.000 millones de dólares al mes para sostener el suministro de armamento a Kiev.

Aumento de la inversión en defensa

Las discusiones de los aliados también dejaron clara la intención de incrementar la inversión en defensa, mejorar la producción y reforzar el apoyo a Ucrania de cara a la próxima cumbre de la OTAN en Ankara, prevista para 2026. Rutte calificó estas decisiones como “otra clara señal de que Putin está equivocado”, destacando la unidad y determinación de los miembros de la Alianza frente a la escalada rusa.

El mensaje de la OTAN subraya que, ante la incertidumbre y las amenazas de Moscú, los países aliados no solo están preparados para defender su territorio, sino que también mantienen un firme compromiso con la estabilidad en Ucrania y la seguridad colectiva de Europa.