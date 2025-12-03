Sin acuerdo de paz en Ucrania tras cinco horas de reunión de Putin con los emisarios de Trump

Vladímir Putin ha recibido este martes en el salón Alejandro del Kremlin durante cinco horas a la delegación estadounidense formada por Steve Witkoff, enviado especial de Donald Trump para la paz en Ucrania, y Jared Kushner, yerno del presidente electo y asesor clave en negociaciones internacionales. Ha sido el encuentro más largo y sustancial desde que Trump ganó las elecciones.

Esta fue la primera visita de Kushner a Putin y la sexta de Witkoff en Rusia este año, tras la cumbre de Alaska en agosto. El encuentro, a puerta cerrada, contó también con la presencia de Yuri Ushakov (asesor de política exterior de Putin) y Kirill Dmitriev (enviado ruso para inversiones). Antes de iniciar las charlas, se transmitió un breve video oficial donde Putin, sonriente, dio la bienvenida: «Me alegra verlos. ¿Han paseado por la ciudad?». Witkoff respondió que Moscú es «una ciudad magnífica», refiriéndose a un recorrido previo por la Plaza Roja.

El foco principal fe la reunión fue la propuesta de paz revisada de EEUU para Ucrania, reducida de 28 a 19 puntos tras negociaciones en Miami del 30 de noviembre) con la delegación ucraniana liderada por Rustem Umerov. Se discutieron temas como el control territorial —Rusia exige todo el Donbás—, un posible alto el fuego, garantías de seguridad para Ucrania y financiación para la reconstrucción. Sin embargo, no se alcanzaron compromisos concretos, especialmente en concesiones territoriales.

Al concluir, Yuri Ushakov, asesor de política exterior de Putin, calificó la propuesta de Trump de «útil, constructiva y sustantiva», pero enfatizó: «No hay un plan de compromiso aún; queda mucho trabajo». Dmitriev la tildó de «productiva» en X. Putin pidió transmitir «señales políticas importantes» a Trump, y se acordó mantener el contenido confidencial.

No se planea una cumbre Putin-Trump por ahora; dependerá de avances en niveles inferiores. Horas antes, Putin había acusado a Europa de «sabotear» el proceso con propuestas inaceptables para Rusia, advirtiendo que su país está «listo para pelear» si es necesario.

Zelenski, en Dublín, recibió un briefing previo y espera reunirse con Witkoff y Kushner el 3 de diciembre en Europa. «Las oportunidades de acabar la guerra son mejores que nunca, pero no habrá decisiones fáciles», dijo el presidente ucraniano, dispuesto a ver a Trump si hay progreso.

Esta reunión marca un paso en la diplomacia de Trump, pero las posiciones siguen distantes: Rusia mantiene demandas máximas, mientras EE.UU. busca equilibrar concesiones ucranianas con garantías europeas.