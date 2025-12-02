Putin amenaza a Europa: «No queremos guerra, pero si la buscáis, Rusia está preparada»

El presidente de Rusia Vladímir Putin ha lanzado una advertencia a Europa este martes 2 de diciembre desde el Kremlin. Putin ha asegurado que no quiere una guerra con Europa, pero ha amenazado con estar «listo ahora mismo» para luchar. «No vamos a luchar contra Europa. Lo he dicho cientos de veces. Pero si Europa quiere una guerra y la busca, estamos listos ahora mismo», ha afirmado Putin ante los periodistas antes de abandonar el Kremlin de camino a su encuentro con el enviado de Estados Unidos. Según Putin, si Europa entra en guerra con Rusia, Moscú «no tendrá con quién negociar». Putin desafía así a Europa en plena visita del enviado de Trump para reactivar el diálogo con Ucrania.

El presidente ruso Vladímir Putin ha vuelto este martes a tensar la cuerda con Europa con unas declaraciones que han desatado inquietud en las principales capitales occidentales. En un mensaje directo y desafiante, el líder del Kremlin ha afirmado que «Rusia no busca una guerra con Europa», pero ha advertido con contundencia que «si Europa quiere pelear, estamos listos ahora mismo».

Putin hace esperar una hora a Witkoff

Las declaraciones de Putin se han producido en el Kremlin de camino a encontrarse con el enviado de Donald Trump Steve Witkoff. Putin ha hecho esperar al estadounidense una hora.

El enviado especial de la Casa Blanca, Steve Witkoff, ha llegado a Moscú para reunirse con el presidente ruso, Vladímir Putin, en un momento en el que el Kremlin exhibe una postura cada vez más inflexible y descarta cualquier concesión real. La cita se había programado para las 17.00 horas en la capital rusa y se interpreta como un intento contrarreloj de Washington para mantener vivas unas negociaciones que Moscú considera prácticamente estancadas.

Pocos días antes del encuentro, Putin dejó claro que no ve margen para avances y que cualquier hipotético alto el fuego estaría condicionado a que Ucrania renuncie incluso a territorios que Rusia todavía no ocupa, una exigencia inasumible para Kiev y que evidencia que el Kremlin no tiene intención de rebajar su presión.

A su llegada al aeropuerto de Vnúkovo, Witkoff fue recibido por Kirill Dmitriev, uno de los principales negociadores económicos del Kremlin. La reunión se produce después de que miembros del equipo negociador de Donald Trump hayan viajado a Kiev, Ginebra, Miami y Abu Dabi en una serie de reuniones relámpago con un objetivo declarado: cerrar un acuerdo de paz entre Ucrania y la Rusia invasora.

El polémico plan de 28 puntos

La visita llega en un momento extremadamente delicado, tras la polémica generada por el primer borrador del plan de paz estadounidense. El documento, un plan de 28 puntos, fue filtrado a la prensa estadounidense en medio de acusaciones de caos interno, contradicciones y pugnas entre los equipos del entorno de Trump. La reacción fue inmediata: Ucrania y la Unión Europea consideraron el texto excesivamente complaciente con las demandas del Kremlin. Algunas de sus propuestas se consideran como una cesión estratégica a Putin, otorgándole buena parte de lo que lleva reclamando desde el inicio de la invasión.

El propio Trump ha intentado rebajar la tensión describiendo el plan como un simple «concepto», un borrador inicial sujeto a cambios.

Zelenski pendiente de la reunión

Desde Kiev, el presidente Volodímir Zelenski ha confirmado que está siguiendo de cerca la reunión de este martes 2 de diciembre. «Todo depende de las discusiones de hoy», ha señalado. «Quieren informarnos inmediatamente después del encuentro. Los próximos pasos dependerán de esas señales», ha destacado Zelenski, que también ha dejado claro que está dispuesto a reunirse con Trump.

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, adelantó que Witkoff presentará a Putin la versión más reciente del marco negociador elaborado en las últimas rondas de conversaciones en Ginebra y Florida. Tras esas reuniones, el documento ha ido tomando forma en discusiones que han involucrado a Witkoff, al secretario de Estado estadounidense Marco Rubio, y a Jared Kushner, yerno del presidente Trump, que mantuvieron un encuentro clave el 30 de noviembre con la delegación ucraniana encabezada por el secretario del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa, Rustem Umerov.

Todo apunta a que la reunión en Moscú será un test definitivo de hasta dónde está dispuesta a llegar Rusia y de si Washington puede arrancar algún compromiso mínimo para seguir negociando.

Putin intenta dividir a EEUU y Europa

Las declaraciones de Putin no sólo buscan presionar a Europa; también pretenden enviar un mensaje claro a Washington, cuyos emisarios mantienen contactos con Moscú para intentar reconducir la crisis.

Los comentarios de Putin parecieron diseñados para abrir una grieta entre Washington y las principales capitales europeas, una estrategia clásica del Kremlin cuando intenta debilitar la respuesta occidental.

Al presentar a Europa como la parte «belicista» y a Estados Unidos como un actor que supuestamente busca la negociación, Putin intenta sembrar desconfianza y fracturar la unidad transatlántica. Este movimiento no es casual: llega en pleno debate interno sobre el envío de armas, el aumento del gasto en defensa y la presión diplomática a Moscú.