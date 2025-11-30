Rusia intensifica sus ataques en Ucrania: varios muertos y heridos en Kiev que se queda sin electricidad
Rusia ha disparado directamente contra edificios residenciales habitados por civiles en la capital de Ucrania
Rusia ha intensificado su ofensiva en la capital de Ucrania, Kiev, a la que ha vuelto a atacar esta madrugada del domingo y en la que los habitantes sufren ahora la falta de suministro eléctrico. El ataque se ha saldado con al menos un muerto y 11 heridos -entre ellos un niño- que se suman a las dos víctimas mortales y los 20 heridos del día anterior y a los edificios incendiados y desalojados, como consecuencia de la ofensiva con drones.
La capital ucraniana se encuentra sin electricidad desde el bombardeo de las fuerzas armadas rusas del sábado, un apagón que afecta a medio millón de personas. En cuanto al balance de víctimas, las autoridades no descartan que la cifra pueda aumentar, dado que el operativo ha continuado trabajando en la zona. Entre los efectivos se han desplegado varios psicólogos para atender a quien lo requiera. Seis de los heridos han tenido que ser traslados al hospital.
Los drones rusos han disparado directamente contra un edificio residencial de gran altura, habitado por civiles, ubicado en el distrito de Vishgorod. Las viviendas se han incendiado como consecuencia del ataque y han tenido que ser desalojadas ante el riesgo de derrumbe. Otras viviendas residenciales y sedes de empresas también han sufrido daños.
«Lamentablemente, como resultado del ataque enemigo en Vyshgorod, una persona murió y 11 resultaron heridas. Entre ellas, un niño», ha indicado el jefe de la administración militar de Kiev, Mikola Kalashnik.
Otro gran ataque ruso en la madrugada del sábado se saldó con al menos dos muertos y 20 heridos, entre ellos un niños de 13 años. Las fuerzas ucranianas neutralizaron hasta 560 drones, incluidos casi 300 Shahed, según las autoridades.
Zelenski busca un final «digno»
Al comienzo de la jornada, el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, comunicó en su habitual discurso vespertino al país que considera «factible» alcanzar un acuerdo «en los próximos días» para lograr poner un fin «digno» a la guerra con Rusia.
A pesar de ello, el mandatario ucraniano ha pedido la colaboración de los países aliados para defenderse de los ataques rusos. Zelenski ha declarado que «ningún país puede enfrentarse a esto solo». Por ello, pide «elevar la calidad» de la «defensa antiaérea» con el «apoyo» de sus «socios».
Los drones Shahed neutralizados por las fuerzas ucranianas son un tipo de vehículos aéreos no tripulados con el que Rusia desafió a la OTAN. A finales de septiembre, tras las constantes invasiones del espacio aéreo de países aliados, reforzó su infraestructura para poder lanzar nuevos drones Shahed.
Los Shahed tienen un radio operativo suficiente para alcanzar Madrid. Un ataque ruso con estos drones Shahed podría afectar a todas las capitales europeas y la mitad del territorio español, mientras que la otra mitad quedaría fuera, junto a Portugal.
Según informó el Ministerio de Defensa de Ucrania, que ha evaluado el largo alcance de los drones, éste se extiende a un rango de entre 1.800 y 2.500 kilómetros. Sobre el mapa, los trazos que marcan su tope de distancia delimitan toda Europa, y únicamente quedan fuera de esas líneas la costa oeste de Islandia y Portugal. En lo que respecta a España, el sur peninsular y Canarias también quedan fuera.