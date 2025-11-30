Rusia intensifica sus ataques en Ucrania: varios muertos y heridos en Kiev que se queda sin electricidad

«Lamentablemente, como resultado del ataque enemigo en Vyshgorod, una persona murió y 11 resultaron heridas. Entre ellas, un niño», ha indicado el jefe de la administración militar de Kiev, Mikola Kalashnik.

Otro gran ataque ruso en la madrugada del sábado se saldó con al menos dos muertos y 20 heridos, entre ellos un niños de 13 años. Las fuerzas ucranianas neutralizaron hasta 560 drones, incluidos casi 300 Shahed, según las autoridades.

Zelenski busca un final «digno»

Al comienzo de la jornada, el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, comunicó en su habitual discurso vespertino al país que considera «factible» alcanzar un acuerdo «en los próximos días» para lograr poner un fin «digno» a la guerra con Rusia.

A pesar de ello, el mandatario ucraniano ha pedido la colaboración de los países aliados para defenderse de los ataques rusos. Zelenski ha declarado que «ningún país puede enfrentarse a esto solo». Por ello, pide «elevar la calidad» de la «defensa antiaérea» con el «apoyo» de sus «socios».

Los drones Shahed neutralizados por las fuerzas ucranianas son un tipo de vehículos aéreos no tripulados con el que Rusia desafió a la OTAN. A finales de septiembre, tras las constantes invasiones del espacio aéreo de países aliados, reforzó su infraestructura para poder lanzar nuevos drones Shahed.

Los Shahed tienen un radio operativo suficiente para alcanzar Madrid. Un ataque ruso con estos drones Shahed podría afectar a todas las capitales europeas y la mitad del territorio español, mientras que la otra mitad quedaría fuera, junto a Portugal.

Según informó el Ministerio de Defensa de Ucrania, que ha evaluado el largo alcance de los drones, éste se extiende a un rango de entre 1.800 y 2.500 kilómetros. Sobre el mapa, los trazos que marcan su tope de distancia delimitan toda Europa, y únicamente quedan fuera de esas líneas la costa oeste de Islandia y Portugal. En lo que respecta a España, el sur peninsular y Canarias también quedan fuera.