Muere un voluntario español en Ucrania tras un ataque ruso con drones

El voluntario español en el ejército ucraniano, Juan Luis Amador Matías, ha muerto tras un ataque ruso con drones durante una misión de rescate de heridos. Así lo ha confirmado el alcalde de Villapalacios (Albacete), José Pajares, de donde era natural el fallecido, quien ha dicho que el municipio está intentando agilizar las gestiones para repatriar el cuerpo.

«Llevaba unos meses en Ucrania, y este mes de septiembre estuvo (en el pueblo) diez o doce días de permiso. Y justo acababa de volver a Ucrania ahora», ha dicho el regidor, quien ha añadido que «ahora nos estamos centrando en ayudar a la familia para repatriar el cuerpo, que no va a ser fácil».

«Villapalacios llora la pérdida de Juan Luis Amador Matías, abatido en la guerra de Ucrania», ha dicho en un comunicado la Unidad pastoral Juan XXIII, una entidad que engloba a varias parroquias de la zona incluida la de Villapalacios. Esta misma ha relatado que Amador Matías, de 38 años, regresó hace apenas unos días al ejercito de Ucrania, tras pasar un tiempo con su familia, y que fue abatido este domingo por un dron ruso mientras participaba en una misión de rescate de heridos en el frente de guerra en Ucrania. «Con esta pérdida, Villapalacios siente de manera aún más cercana la barbarie y la sinrazón de una guerra que solo conduce al odio, la muerte y el sufrimiento. Lo que hasta ahora parecía un drama lejano se convierte en una herida abierta en el corazón de nuestra comunidad», ha lamentado la Unidad Pastoral. El Ministerio de Exteriores ha detallado que la embajada de España en Kiev está en contacto con las autoridades ucranianas para recabar toda la información y confirmación de los hechos y, en su caso, prestar la asistencia consular necesaria a sus familiares.