Zelenski denuncia un bombardeo ruso en la región de Donetsk que deja más de 20 muertos

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, ha denunciado este martes que un bombardeo ruso ha acabado con la vida de más 20 personas en Yarova, en la región de Donetsk. El ataque se ha producido cuando los residentes se encontraban en el centro del pueblo para cobrar sus pensiones. El mandatario califica el ataque como una «brutal agresión» dirigida directamente contra civiles inocentes. Además, ha expresado sus condolencias a las familias de las víctimas.

Ha sido a través de su cuenta de X (anteriormente Twitter), que el mandatario ha dado a conocer este ataque: «Un brutal ataque aéreo ruso con una bomba aérea sobre el asentamiento rural de Yarova, en la región de Donetsk. Directamente sobre la gente. Civiles comunes. Justo en el momento en que se abonaban las pensiones. Según información preliminar, más de 20 personas murieron. No hay palabras… Mis condolencias a todas las familias y seres queridos de las víctimas».

De igual manera, Zelenski ha hecho un llamamiento en esa misma publicación a Estados Unidos, pidiendo que haya una «respuesta» tanto por su parte como por Europa. «Estos ataques rusos no deben quedar sin una respuesta internacional adecuada. Los rusos siguen destruyendo vidas mientras evitan nuevas sanciones y nuevos golpes contundentes. El mundo no debe permanecer en silencio. El mundo no debe permanecer impasible. Se necesita una respuesta de Estados Unidos. Se necesita una respuesta de Europa. Se necesita una respuesta del G20. Se necesitan medidas contundentes para que Rusia deje de sembrar la muerte», ha señalado.

Відверто звірячий російський удар авіабомбою по селищу Ярова на Донеччині. Прямо по людях. Звичайні цивільні люди. У момент, коли видавались пенсії. За попередньою інформацією, кількість загиблих – більше 20 людей. Немає слів… Співчуття всім рідним та близьким загиблих. Такі… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 9, 2025

Bombardeo al Gobierno ucraniano

Rusia lanzó el domingo un ataque masivo contra Kiev, provocando un incendio en la sede del Gobierno ucraniano, que fue alcanzada durante el bombardeo. Al menos dos personas murieron y otras 17 han resultado heridas. Las víctimas, según ha explicado el alcalde de Kiev -Vitalia Klitschko-, son una mujer joven y un niño de menos de 1 año.

Por su parte, la primera ministra de Ucrania, Yulia Sviridenko, ha informado de que «por primera vez» Rusia ha alcanzado un edificio gubernamental durante uno de sus ataques. Ahora mismo, los bomberos trabajan en la zona para sofocar el fuego. «Esta noche, Rusia ha llevado a cabo otro ataque masivo contra Ucrania. Por primera vez, el edificio gubernamental, el tejado y los pisos superiores han resultado dañados debido a un ataque enemigo», informó