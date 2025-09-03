Putin reta a Zelenski a una reunión: «Si está listo, que venga a Moscú»
"La seguridad de un país no puede garantizarse a expensas de otro", ha defendido Putin durante su comparecencia
El presidente de Rusia, Vladimir Putin ha lanzado un órdago directo a Volodimir Zelenski. El líder ruso ha propuesto este miércoles que el líder ucraniano se desplace hasta Moscú para celebrar la reunión bilateral que tanto reclama pese a que ha evitado cualquier mínima concesión con respecto a la invasión iniciada en febrero de 2022.
«Si Zelenski está listo, que venga a Moscú», ha declarado Putin durante una rueda de prensa celebrada desde China donde el mandatario ruso ha admitido públicamente que esta sugerencia responde a las presiones directas de Donald Trump.
El presidente estadounidense, según ha reconocido el propio Putin, le pidió expresamente que accediese a este encuentro bilateral. Una revelación que pone de manifiesto los esfuerzos de la nueva Administración Trump por buscar una salida negociada al conflicto que ha desangrado Europa durante casi tres años.
Sin embargo, las palabras de Putin dejan claro que Moscú no está dispuesto a ceder ni un milímetro en sus posiciones maximalistas. El líder del Kremlin ha aprovechado su comparecencia desde China para reiterar las famosas «líneas rojas» rusas, especialmente en lo que respecta a las garantías de seguridad que legítimamente reclama Kiev.
«La seguridad de un país no puede garantizarse a expensas de otro», ha alegado Putin, utilizando el mismo argumento que ha caracterizado su justificación para la agresión contra Ucrania.
El presidente ruso ha sido especialmente crítico con la potencial incorporación de Ucrania a la OTAN, uno de los principales escollos que ha utilizado históricamente para justificar su aventura militar. Una postura que demuestra que, pese a las presiones internacionales y los reveses militares, Putin mantiene intactas sus ambiciones sobre el territorio ucraniano.
En cuanto al conflicto en sí, el mandatario ruso ve margen para ponerle fin y llegar a «una solución aceptable» si prevalece «el sentido común», aunque sobre el terreno, ha apuntado, son las Fuerzas Armadas de Rusia las que tienen la iniciativa y «avanzan en todas direcciones». La parte ucraniana, ha afirmado, se limita a «tapar huecos».