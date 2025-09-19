Dos cazas rusos violan la zona de seguridad de la plataforma petrolera de Polonia en el Báltico

Dos cazas rusos han violado la zona de seguridad de la plataforma petrolera en el mar Báltico de Polonia este viernes 19 de septiembre, según ha informado la Guardia Fronteriza de Polonia. Las Fuerzas Armadas y otros servicios han sido notificados del incidente.

La Guardia Fronteriza de Polonia ha informado este viernes que dos aviones de combate rusos han realizado un sobrevuelo a baja altura sobre la plataforma petrolera y de gas Petrobaltic, ubicada en el mar Báltico.

Según el teniente coronel Jacek Goryszewski, portavoz del Mando Operativo de las Fuerzas Armadas de Polonia, «el espacio aéreo polaco no fue violado, por lo que no fue necesaria la reacción militar».

La incursión se ha producido horas después de que Estonia haya informado de que tres aviones militares rusos entraran en su espacio aéreo el mismo viernes 19 de septiembre durante 12 minutos.