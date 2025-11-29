Rusia lanza una nueva ofensiva contra Kiev con misiles balísticos y deja dos muertos y más de 20 heridos

Al menos dos personas han perdido la vida y más de 20 han resultado heridas, entre ellas un menor de 13 años, en un nuevo ataque aéreo de Rusia contra Kiev. La agresión ha provocado múltiples incendios en edificios residenciales y ha dejado sin suministro eléctrico a amplias zonas de la capital ucraniana.

El ministro de Exteriores de Ucrania, Andri Sibiha, ha confirmado el dramático balance tras lo que ha calificado como una «noche difícil» para todo el país. El ataque masivo ha incluido «decenas de misiles balísticos y de crucero», además de más de 500 drones lanzados contra objetivos civiles.

El jefe de la administración militar de Kiev, Timur Tkachenko, ha informado a través de Telegram que «las operaciones de rescate de emergencia y la eliminación de las consecuencias del ataque enemigo continúan en todos los lugares». Las autoridades han mantenido activa la alarma durante horas, instando a la población a no abandonar los refugios.

Las primeras alarmas comenzaron a sonar en la madrugada cuando varios misiles impactaron contra zonas residenciales de la capital. En el distrito de Sviatoshinski, un hombre falleció alcanzado directamente por el ataque ruso. Varios edificios de la zona han quedado gravemente dañados, con fachadas destrozadas, incendios descontrolados y escombros colapsando sobre las calles.

Al menos ocho heridos han requerido hospitalización urgente, incluido el menor de 13 años y una mujer en estado crítico. El resto de los afectados han sido atendidos in situ por los servicios de emergencia.

Además, tras los bombardeos, la parte occidental de la capital ha quedado completamente a oscuras y los técnicos trabajan contrarreloj para restablecer el suministro eléctrico mientras continúa la amenaza aérea sobre la ciudad.

Tkachenko ha confirmado que «según la Fuerza Aérea, hay misiles de crucero enemigos en el espacio aéreo del país. Además, se registró el despegue de un MiG-31K con el misil aerobalístico Kinzhal. La amenaza de drones enemigos también persiste en Kiev».

Este ataque se produce en un momento de turbulencia política en Kiev, tras la dimisión de Andri Yermak, jefe de la oficina presidencial y mano derecha del presidente Volodimir Zelenski. Yermak dejó su cargo después de que las agencias anticorrupción registraran su domicilio en el marco de una investigación a gran escala.