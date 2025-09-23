Rusia desafía a la OTAN y se rearma para lanzar drones Shahed capaces de alcanzar Madrid

Rusia se reafirma en su desafío a la OTAN tras las constantes invasiones del espacio aéreo de países aliados, a lo que suma ahora el refuerzo de su infraestructura para poder lanzar nuevos drones Shahed, según ha trascendido este martes. Estos tienen un radio operativo suficiente para alcanzar Madrid. Con sus planes sobre la mesa, un ataque ruso con estos drones Shahed podría afectar a todas las capitales europeas y la mitad del territorio español, mientras que la otra mitad quedaría fuera, junto a Portugal.

Según ha informado el Ministerio de Defensa de Ucrania, que ha evaluado el largo alcance de los drones, éste se extiende a un rango de entre 1.800 y 2.500 kilómetros. Sobre el mapa, los trazos que marcan su tope de distancia delimitan toda Europa, y únicamente quedan fuera de esas líneas la costa oeste de Islandia y Portugal. En lo que respecta a España, el sur peninsular y Canarias también quedan fuera.

La lista de ciudades vulnerables a un posible lanzamiento ruso de estos drones Shaded depende del lugar desde el que se ejecutara. De hacerlo desde Crimea, ocupada por Rusia y donde el Kremlin cuenta con infraestructura para ello, podrían atacar países aliados como Dinamarca, Alemania o Italia.

Otra de las ubicaciones desde las que Rusia podría lanzar sus vehículos aéreos no tripulados, es decir, donde tiene los medios para hacerlo, es San Petersburgo, con Países Bajos, Alemania e Italia como objetivos a mayor distancia.

Sin embargo, las autoridades ucranianas han alertado de que el Kremlin se encuentra en pleno proceso de rearme de su industria, lo que supone a su vez la amenaza del establecimiento de nuevas bases desde las que lanzar los Shaded.

En este sentido, hacen especial hincapié en Bielorrusia -concretamente en la base aérea de Osovtsy, en la región de Brest-. Desde el territorio bielorruso, el lanzamiento ganaría un margen de 700 kilómetros, suficiente para llegar a Madrid.

Ucrania asegura que la producción de estos drones de gran alcance ha aumentado en territorio ruso, donde se han adaptado las infraestructuras para la fabricación de estos modelos. Por otro lado, la buena sintonía de Rusia y China habría facilitado que el país dirigido por Putin esquivara las sanciones impuestas por los territorios que apoyan a Ucrania, dado que China es el proveedor de casi todos los componentes necesarios, según medios especializados en Defensa.

Los drones Shahed son, según los expertos de la industria, unos de los más temidos, tanto por potencia como por su radio operativo. Utilizados como drones kamikaze, su propulsión les permite volar a 500 kilómetros por hora a una gran altitud, y acostumbran a seguir rutas con las que logran evitar los sistemas de defensa aérea.