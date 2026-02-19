Feijóo hace un viaje en Rodalies y demuestra que puede pisar tranquilamente la calle en Cataluña

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha hecho una visita a Cataluña este jueves, que ha incluido un trayecto en tren de Rodalies desde la estación de El Clot, en Barcelona, hasta Granollers. En el trayecto y en la estación ha saludado y hablado con ciudadanos, demostrando que es un líder que puede pisar tranquilamente la calle en Cataluña. No ocurre lo mismo con el inquilino de La Moncloa: Pedro Sánchez recibe insultos y abucheos cada vez que pisa la calle.

Feijóo ha utilizado el servicio público de Rodalies (Cercanías) para desplazarse, que le ha permitido observar de cerca el día a día de miles de usuarios que dependen diariamente de estos trenes que en los últimos tiempos viven en el caos por el abandono a que les somete del Ministerio de Transportes

Durante el recorrido, Feijóo ha conversado de manera distendida con varios pasajeros. Ha escuchado sus experiencias cotidianas, en las que seguro que no faltan los retrasos habituales o incidencias técnicas que interrumpen el servicio.

El ambiente en el tren ha sido de normalidad: saludos cordiales, intercambios tranquilos y un diálogo fluido, sin tensiones ni interrupciones destacadas.

Una vez llegado a Granollers, Feijóo ha continuado su jornada con una visita a la fábrica de Pastas Gallo, una empresa emblemática de la zona industrial y comercial de la ciudad. Allí, ha mantenido contactos con trabajadores y responsables, y posteriormente ha atendido a los medios de comunicación en una rueda de prensa.

En sus declaraciones, ha descrito lo que había visto y oído en primera persona: ha calificado la situación de Rodalies como «inadmisible» en varios aspectos, destacando que los trenes acumulan incidencias frecuentes, las estaciones presentan problemas de mantenimiento como goteras y los convoyes muestran signos de deterioro visible, como pintadas.

Feijóo ha explicado que ha podido constatar el malestar de los más de 450.000 usuarios diarios que utilizan este servicio en Cataluña. Ha mencionado compromisos concretos para el futuro, en caso de llegar a presidir el Gobierno, tales como: firmar un «contrato» con los catalanes que garantice inversión suficiente y ejecución real de las obras pendientes; realizar una auditoría detallada del estado de la red; ampliar el servicio para incluir conexiones como la del aeropuerto de Barcelona y resolver los cuellos de botella en túneles clave; y obligar a que el ministro de Transportes (o Fomento) visite Cataluña cada tres meses para supervisar los avances y rendir cuentas directamente sobre el terreno.

Lo notable de la jornada ha sido la naturalidad con la que Feijóo ha podido moverse y relacionarse en entornos públicos catalanes.

Ha paseado por los pasillos del tren, ha charlado con ciudadanos de forma espontánea y ha recorrido la estación y la ciudad sin que se registraran incidentes de hostilidad o protestas significativas.

Esta imagen contrasta con otras apariciones públicas de Pedro Sánchez, donde habitualmente se producen abucheos o interrupciones, como ha ocurrido en mítines de Pedro Sánchez y su visita a Valencia tras la Dana, por ejemplo. En el caso de Feijóo, el contacto con la gente ha transcurrido con serenidad, permitiendo un intercambio directo y sin barreras aparentes.