Masiva manifestación contra el Gobierno de Sánchez en Barcelona por el caótico abandono de Rodalies en Barcelona

Miles de personas han participado este sábado a mediodía en la masiva manifestación con la que pretendían expresar la indignación de las sociedad catalana contra el Gobierno de Pedro Sánchez, por la situación ruinosa de las Rodalies. La protesta, que se ha desarrollado por las calles del centro de Barcelona, ha sido convocada por diversas asociaciones ciudadanas de marcado acento independentista.

Bajo el lema «Prou! Única via: independència!» (¡Basta! Única vía: Independencia) los manifestantes han coreado eslóganes contra el Gobierno y en favor de una Cataluña independiente, en la que entienden que sus infraestructuras podrían mejorar. También se han escuchado reproches al supuesto «expolio fiscal» del Estado español a Cataluña.

La manifestación ha transcurrido desde el monumento a Rafael Casanova hacia la plaza Urquinaona, donde unos radicales han quemado una bandera española y ha seguido por la Vía Laietqna hasta la Plaza de Sant Jaume, lugar donde han dado por concluida la protesta, con las palabras del presidente de la la Assemblea Nacional Catalana (ANC) , Lluís LLach, y su homólogo en el Consell de la República, Jordi Domingo.

Ambos líderes han acusado al Gobierno español del abandono de las Rodalies, que llevan semanas sin lograr circular con normalidad, con cortes e incidencias permanentes. En opinión de los convocantes, el estado ruinoso de Rodalies se debe al «expolio fiscal».

Llach ha expresado que la causa que originó los cortes en Rodalies no fue el mal tiempo, sino que fueron «el incumplimiento, la estafa de la ejecución de los presupuestos en Cataluña y el abandono sistémico de España en Cataluña», mientras que Domingo ha dirigido sus quejas hacia el «déficit fiscal» que sufre Cataluña y al « expolio» que, según ha dicho es «descomunal» en Cataluña.